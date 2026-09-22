Dos golpes, una modalidad: encapuchados armados en Varela

En menos de una semana, Florencio Varela sumó dos golpes armados con un patrón que se repite: grupos de hombres encapuchados que reducen a sus víctimas, las atan y se llevan lo que pueden, según pudieron reconstruir a Infosur Diario fuentes de ambas zonas.

El primero: una fábrica en La Rotonda

El viernes por la mañana, seis hombres armados y encapuchados asaltaron una fábrica del barrio La Rotonda, en la refinería Oligra de Juan Cruz Varela al 1200. Redujeron al personal de vigilancia y, según el relato recabado, a algunos empleados los ataron. Habrían utilizado una amoladora para forzar el acceso a la oficina donde está la caja fuerte, de la que sustrajeron dinero y otros elementos.

El segundo: una entradera de madrugada

Este lunes, la modalidad se repitió, aunque en otro escenario: un grupo de encapuchados armados protagonizó una entradera en una vivienda de la zona de calles 1608, 1681 y 1673. Redujeron a varias personas, ataron a algunas de ellas y se llevaron cerca de $8 millones en efectivo, celulares y un Peugeot prácticamente nuevo. Un móvil del SAME asistió a las víctimas en el lugar.

Una modalidad, no necesariamente una banda

Ambos hechos comparten el uso de encapuchados armados y el mismo procedimiento con las víctimas: reducirlas y atarlas. Hasta el momento, no hay ningún elemento que permita afirmar que se trate del mismo grupo delictivo, y ninguno de los dos casos cuenta todavía con confirmación oficial.

Lo que sí queda planteado es la modalidad: golpes rápidos, con varios hombres armados y encapuchados, que eligen objetivos distintos —una fábrica, una vivienda— pero repiten la misma forma de actuar.