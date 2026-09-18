Preocupación en una escuela de La Capilla por una pelea entre alumnos: qué pasó durante el recreo

Una pelea entre dos alumnos dentro de la Escuela Secundaria N.º 15 de La Capilla, Florencio Varela, quedó registrada en un video. Otros estudiantes y docentes intervinieron para separarlos. Ahora crece la preocupación entre integrantes de la comunidad educativa por lo ocurrido.

El recreo había empezado como cualquier otro. El patio de la Escuela Secundaria N.º 15 de La Capilla estaba ocupado por estudiantes cuando, de repente, dos alumnos comenzaron a pelear.

La escena quedó registrada en un video que llegó a InfoSur. Son pocos segundos, pero la imagen alcanza para mostrar el lugar: el patio de la escuela, el cartel que identifica al establecimiento y, en el centro de la escena, los dos estudiantes enfrentándose mientras otros chicos observan.

La pelea no pasa inadvertida. Algunos alumnos se acercan y varias docentes intervienen para separarlos. En pocos instantes, el enfrentamiento termina.

Pero lo que ocurrió después abrió una preocupación que todavía espera respuestas.

La información que llegó a este medio señala que uno de los estudiantes habría utilizado un elemento durante la pelea. La versión recibida inicialmente habla de un gancho de carnicero. Sin embargo, también circula otra versión según la cual se habría utilizado un tenedor y el estudiante habría sufrido solamente un raspón.

Esa diferencia es uno de los puntos que deberán ser aclarados.

Por ahora, el video permite confirmar algo concreto: hubo una pelea entre dos alumnos dentro del patio de la Escuela Secundaria N.º 15 y fue necesaria la intervención de docentes y compañeros para separarlos.

Lo que no muestra la grabación es qué ocurrió antes de que comenzara la pelea, qué elemento pudo haber sido utilizado, si hubo lesiones y qué sucedió inmediatamente después.

Las preguntas que quedaron en la escuela

Cuando una pelea ocurre dentro de una escuela, el episodio no termina necesariamente cuando los alumnos dejan de enfrentarse.

Quedan las familias que quieren saber qué pasó. Quedan los docentes que tuvieron que intervenir. Quedan las autoridades que deben determinar cómo ocurrió el episodio y qué medidas correspondían tomar.

Por eso también será necesario conocer si se informó a las familias de los estudiantes involucrados, si hubo atención médica, si se realizó un acta y qué intervención tuvieron las autoridades educativas.

Desde la comunidad educativa surgieron interrogantes sobre la manera en que fue informado el episodio y sobre la gravedad que tuvo realmente.

Las autoridades educativas y del Consejo Escolar de Florencio Varela no suelen informar a Infosur sobre estas acciones, eligen otros medios para hacerlo. Lo importante, claro, es que expliquen.

Un video que muestra apenas unos segundos

La grabación no permite contar toda la historia. Pero sí deja una imagen difícil de ignorar: dos alumnos peleando en el patio de una escuela mientras otros estudiantes y docentes corren para intervenir.

Los rostros de los menores no serán publicados por InfoSur.

El objetivo es reconstruir qué ocurrió sin exponer a los estudiantes involucrados y, al mismo tiempo, conocer qué respuesta tuvo la institución frente a un episodio que generó preocupación entre integrantes de la comunidad educativa de La Capilla.

Porque la pelea duró unos segundos. Las preguntas que dejó, en cambio, todavía siguen abiertas.