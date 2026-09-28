El último viaje del Hermano Pascual: una despedida, un campito y dos versiones sobre su última voluntad

El cortejo que acompaña los restos del Hermano Pascual se dirige esta mañana hacia el Cementerio Parque Iraola. Entre sus seguidores ya circulan mensajes para acompañar el paso por Avenida Inmigrantes y Luján. Pero el destino final todavía está en discusión: un grupo junta firmas para que sea sepultado en el campito, mientras desde Villa Guillermina sostienen que Pascual quería descansar junto a su padre.

Esta mañana, el adiós al Hermano Pascual comenzó a tomar forma en las calles.

Entre mensajes que circulan desde temprano entre sus seguidores, se fue transmitiendo el recorrido del cortejo que acompaña sus restos hacia el Cementerio Parque Iraola. La indicación que comenzó a repetirse entre quienes quieren despedirlo es concreta: quienes estén cerca de Avenida Inmigrantes y Luján podrán esperar el paso del cortejo antes de su salida hacia la Ruta 2.

La hora difundida entre los seguidores es aproximada. En los mensajes publicados durante la mañana se menciona una salida alrededor de las 8.30 y el paso por ese sector cerca de las 9.15.

No es solamente un traslado.

Para quienes durante años acompañaron al Hermano Pascual, el recorrido de esta mañana tiene algo de despedida colectiva. Por eso, desde temprano, los mensajes comenzaron a multiplicarse entre quienes buscan estar presentes aunque sea durante algunos minutos, cuando el cortejo pase por las calles que forman parte de su historia.

Pero mientras comienza este último viaje, hay otra historia que todavía no terminó de definirse.

El cuerpo del Hermano Pascual será trasladado, por ahora, al Cementerio Parque Iraola. Sin embargo, un grupo importante de sus seguidores impulsa una recolección de firmas para pedir que sus restos sean finalmente sepultados en el campito, el lugar que para muchos quedó ligado de manera inseparable a su figura y a la comunidad que se fue formando alrededor de él.

La discusión no termina allí.

Desde Villa Guillermina surgió otra posición. Allí sostienen que el propio Pascual quería ser sepultado junto a su padre.

Son, por ahora, dos versiones sobre cuál debería ser el lugar definitivo para su descanso.

Y esa diferencia convierte la despedida de hoy en algo más que una ceremonia.

Porque mientras el cortejo avanza hacia el Parque Iraola, entre abrazos, recuerdos y mensajes de quienes quieren acompañar al Hermano Pascual en su último recorrido, también permanece abierta una pregunta que todavía no tiene una respuesta definitiva: ¿dónde quedará finalmente su cuerpo?

La respuesta puede llegar después de esta despedida.

O puede abrir un nuevo capítulo en una historia que, para sus seguidores, todavía está lejos de terminar.

Leé como fue la despedida del Hermano Pascual.