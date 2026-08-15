Dos muertos y un herido grave: tiroteo en San Francisco, Florencio Varela

Dos jóvenes murieron y un tercero continúa internado en estado crítico tras un tiroteo en San Francisco, Florencio Varela, ocurrida el jueves pasado antes de las 21, cuando un auto con cuatro ocupantes abrió fuego contra un grupo de amigos que estaba en la puerta de una casa.

El ataque se produjo en la calle 1325, entre 1344 y 1348. Según pudo reconstruir la Policía, los tres jóvenes se encontraban en la puerta del domicilio de uno de ellos cuando frenó una Volkswagen Suran gris. Desde el interior del vehículo, al menos uno de los ocupantes disparó varias veces antes de darse a la fuga.

Los tres heridos despu

Franco Javier Herrera, de 23 años, dueño de la casa frente a la que ocurrió el ataque, recibió disparos en el estómago y en la espalda. Su padre lo trasladó junto a otro de los heridos en un vehículo particular hasta el Hospital Mi Pueblo, donde Herrera falleció al día siguiente.

Sebastián Ortiz, de 25 años, fue baleado en el abdomen y la espalda. Continúa en estado crítico, luego de ser operado en el mismo hospital.

Ariel Machi, de 28 años, murió en el lugar. Presentaba heridas de arma de fuego en la pierna izquierda y el abdomen.

Un objetivo equivocado, según los vecinos

De acuerdo con distintos testimonios recogidos entre los vecinos de la cuadra, ninguno de los tres jóvenes tenía relación con la venta de drogas. Según esas versiones, el verdadero objetivo del ataque habría sido otra vivienda de la misma cuadra, señalada como un punto de venta, y los agresores se habrían equivocado de casa.

El temor a represalias hace que buena parte de los vecinos evite hablar públicamente o pida reserva de identidad para dar su testimonio. Entre quienes accedieron a hablar bajo esa condición, circula la versión de que el ataque buscó instalar miedo entre los habitantes del barrio, más allá de si alcanzó o no su objetivo original.

Lo que consta en el parte policial

Según el parte oficial de la Policía de Florencio Varela, el personal policial fue comisionado por una alerta al 911 por detonaciones de arma de fuego con posible herido. En el lugar encontraron a Ariel Machi ya sin vida, con heridas de arma de fuego en pierna izquierda y abdomen.

El parte agrega que Franco Javier Herrera fue trasladado en un vehículo particular por su padre, Javier Adrián Herrera, junto con Sebastián Ortiz, quien fue intervenido quirúrgicamente por las heridas en abdomen y espalda. En el lugar del hecho trabajaron la Dra. Teixeira y el Dr. Dufour, de la UFIJ N° 6, quienes impartieron las primeras directivas de la investigación. El caso quedó bajo la órbita del Grupo de Trabajo Operativo (GTO) de comisarías, con conocimiento del jefe de la Sub DDI Varela.