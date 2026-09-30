Sorpresivo cambio en la Policía de Florencio Varela: relevaron a Fernando Barrientos y asumió un nuevo jefe

El comisario mayor Fernando Barrientos dejó anoche la conducción de la Policía Departamental de Seguridad de Florencio Varela y confirmó su pase a retiro. En su lugar asumió el comisario inspector Raúl Couceiro, quien estaba al frente de la Policía Local de Avellaneda.

El movimiento se produjo cuando ya era de noche. A las 22 de este martes 29 de septiembre, el comisario mayor Fernando Barrientos dejó de estar al frente de la Policía Departamental de Seguridad de Florencio Varela.

El relevo significó un cambio en la conducción de la fuerza policial en el distrito y tuvo además una particularidad: Barrientos confirmó que su salida está vinculada a su pase a retiro.

En su lugar quedó el comisario inspector Raúl Couceiro, quien hasta ahora se desempeñaba como jefe de la Policía Local de Avellaneda.

El cambio se produjo de manera sorpresiva y modifica desde anoche la conducción policial de Florencio Varela, en un distrito donde la Departamental tiene bajo su órbita la coordinación de las dependencias de seguridad bonaerense.

La salida de Barrientos no fue presentada, según la información disponible, como consecuencia de un hecho puntual ocurrido en el distrito. El dato confirmado es su relevo y su posterior pase a retiro.

Couceiro llega desde Avellaneda con experiencia en la conducción de la Policía Local de ese municipio y desde ahora estará al frente de la estructura departamental de seguridad de Florencio Varela.

El cambio de jefe abre además una nueva etapa para la Policía bonaerense en el distrito. InfoSur pudo confirmar el relevo y el pase a retiro de Barrientos, mientras se aguardan mayores precisiones sobre la nueva conducción y los próximos movimientos dentro de la estructura policial local.