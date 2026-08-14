Watson confía en que se cambie la ley para ir por la reelección

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, apuesta a una reforma en la Legislatura que le permita romper el límite de dos mandatos consecutivos. Es su «plan A». Si no prospera, ya maneja una lista de posibles sucesores, mientras la candidatura del rector de la UNAJ pierde fuerza.

La posible reelección de Watson en Florencio Varela depende, hoy, de una definición que no está en manos del intendente: si la Legislatura bonaerense modifica o no la ley que fija un tope de dos mandatos consecutivos para los jefes comunales. Watson es optimista. Cree posible esa reforma, y confía en que le permita volver a presentarse como candidato a intendente. Es, hoy, su plan A.

Watson ocupa el cargo desde 2017, cuando asumió en carácter interino, y lo renovó en las elecciones de 2019 y de 2023. Fuentes de su entorno señalaron que el intendente está confiado en que la situación legal pueda resolverse a su favor y que, en ese escenario, volvería a competir por la reelección. «Ese es el plan A», afirmó una de esas fuentes consultadas.

Pero en el watsonismo también se maneja un plan B, por si la reforma legislativa no prospera. Ante ese escenario, el intendente ya baraja nombres propios para sucederlo al frente del Ejecutivo comunal. Entre los más mencionados aparecen Cristian Rodríguez, Beatriz Domingorena y Ricardo de la Fuente. Hay, además, un nombre que crece por lo bajo: el de Gustavo Rearte, cuya gestión al frente del Concejo Deliberante lo fue posicionando como una carta competitiva dentro de la carrera sucesoria.

Por supuesto, en este tablero también está la figura de Julio Pereyra, presidente del PJ local y el propio antecedente histórico que hoy se cita como comparación para medir a Watson. Por ahora, Pereyra acompaña el armado político del intendente y no aparece como una carta que busque disputarle el lugar. Pero si la reforma de la ley de reelección no avanza y la interna sucesoria se complica entre los nombres que ya circulan, en el peronismo local no descartan que sea el propio Pereyra quien termine encabezando una lista de unidad. No se trata de una jugada personal ni de un desafío al liderazgo de Watson, sino de la carta de respaldo que el espacio guarda para un escenario de emergencia: la de un dirigente con peso propio, con el sello histórico de 1995 todavía vigente en la memoria electoral del distrito, capaz de ordenar rápidamente a un peronismo que, de complicarse el plan A, necesitaría cerrar filas sin fisuras antes de la elección.

En ese tablero de nombres propios, hay uno que parece perder terreno antes de siquiera confirmar su candidatura: el del rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Arnaldo Medina. Su intención de postularse a un cargo que, según dice, no lo entusiasma particularmente, parece naufragar. No por falta de ambición, sino por el desgaste que dejaron algunas decisiones de gestión al frente de la Universidad. Medina viene de atravesar una compulsa muy dura con el gremio universitario, que terminó perdiendo, y las mediciones lo ubican bastante lejos de lo que necesitaría un candidato con aspiraciones serias en el distrito. Es más, en los próximos días podría abrirse otro frente de conflicto, cuando se conozca la designación del nuevo director de Relaciones Internacionales de la UNAJ, que poco después viajará a China con el sueldo cubierto durante un año.

El escenario se vuelve más exigente todavía si se lo mide contra el propio Watson. En las elecciones de 2023, el candidato de Unión por la Patria logró un triunfo contundente: 56,50% de los votos, equivalente a 129.798 sufragios, que lo catapultaron a la reelección como intendente de Florencio Varela. Fue un resultado que no solo consolidó su liderazgo político en el distrito, sino que además dejó una marca histórica: hay que remontarse a 1995, cuando Julio Pereyra alcanzó más del 58% en su propia reelección, para encontrar un antecedente que lo supere.

Detrás de Watson se ubicó Nicolás Quirino Scrocchi, de La Libertad Avanza, con 56.619 votos (24,64%). Más atrás quedaron María Florencia Casamiquela, de Juntos por el Cambio, con 32.625 votos (14,20%), y Favio Adrián Boleo, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, con 10.654 votos (4,63%).

El peso de esa elección de 2023 no se explica solo por la figura de Watson: el resultado también traccionó los números de Sergio Massa a nivel presidencial y de Axel Kicillof a nivel provincial, en un distrito donde prácticamente no hubo corte de boleta, lo que subraya la solidez del respaldo al espacio en su conjunto. El propio Watson había mejorado, además, su propia marca: en 2019 había llegado al cargo con el 54% de los votos, dos puntos por debajo del resultado que obtendría cuatro años después.

Ese liderazgo volvió a confirmarse en 2025. En las elecciones de ese año, el peronismo logró en Florencio Varela el triunfo más amplio de todo el sur del conurbano frente a La Libertad Avanza: Watson se impuso con el 51% de los votos, contra el 30% que cosechó el espacio libertario, una diferencia de 21 puntos que reafirmó al distrito como uno de los bastiones más sólidos del espacio en la provincia.

Con ese historial como respaldo, y con una estructura política propia que todavía no define abiertamente a un sucesor, Watson negocia hoy en dos frentes a la vez: el legislativo, para intentar torcer la ley que lo deja hoy fuera de la carrera; y el interno, para asegurarse de que, si esa pelea se pierde, el sello que él mismo consolidó en Florencio Varela no quede en manos ajenas.