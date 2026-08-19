La Diócesis de Quilmes presentó su Protocolo de Prevención de Abuso y Ambientes Seguros

La Diócesis de Quilmes presentó su Protocolo de Prevención de Abuso y Promoción de Ambientes Seguros, una herramienta de cumplimiento obligatorio y vinculante para ministros ordenados, agentes de pastoral y personas remuneradas o voluntarias que se vinculen con menores o adultos vulnerables en todo el territorio de la diócesis.

La presentación se dio el domingo, coincidiendo con el Día del Niño y la Niña en Argentina y en el marco de los 50 años de la Diócesis de Quilmes. Estuvo a cargo del obispo Carlos José Tissera, quien firmó el documento bajo el Protocolo N° 281/2026, fechado el 16 de agosto en Quilmes.

Un pedido «urgente y esperado»

En la carta de presentación dirigida a toda la comunidad diocesana, Tissera enmarcó al protocolo como una respuesta concreta al llamado del Papa Francisco y del Papa León XIV, y al mandato del Evangelio de «cuidar con especial ternura a los más pequeños y frágiles». El obispo remarcó que la herramienta «no es simplemente un conjunto de reglas administrativas», sino un compromiso para que parroquias, colegios, movimientos e instituciones de la diócesis sean, en sus palabras, ambientes seguros.

El documento entra en vigencia a partir de su fecha de promulgación y alcanza a todas las personas que trabajen o colaboren con menores o adultos en situación de vulnerabilidad dentro del territorio diocesano, ya sea de manera remunerada o voluntaria.

Canales de actuación y colaboración con la Justicia

Según explicó el obispo, el protocolo establece canales claros de actuación ante cualquier sospecha o denuncia. La Diócesis de Quilmes reafirmó su voluntad de «colaborar plenamente con la justicia civil, respetando las leyes vigentes y actuando con total transparencia», y advirtió que el silencio o el incumplimiento de las normas constituye una falta grave a la misión de cuidado y protección.

Tissera anticipó además que, de manera paulatina, se abrirán espacios de formación sobre el protocolo a través de cursos y talleres, tanto presenciales como asincrónicos a través de plataformas digitales.

El documento completo está disponible para descargar y leer de manera digital, o para imprimir en formato doble faz en hoja A4, en el sitio web de la Diócesis de Quilmes.