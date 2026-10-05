Entraron a una escuela de Bosques y se llevaron todos los equipos electrónicos

Autores ignorados ingresaron a la Escuela Primaria N° 24, ubicada en la zona de Navarro y Calingasta, Bosques, en Florencio Varela, y sustrajeron distintos equipos electrónicos. La comunidad educativa se encontró con el establecimiento afectado y ahora busca recuperar lo perdido.

La escuela debería ser un lugar donde los chicos encuentren libros, computadoras, herramientas para aprender y espacios para compartir. Pero esta vez, cuando volvieron a la Escuela Primaria N° 24 de Bosques, algo faltaba.

Autores ignorados ingresaron al establecimiento ubicado en inmediaciones de Navarro y Calingasta, en Florencio Varela, y se llevaron los instrumentos electrónicos que utilizaba la comunidad educativa.

El robo volvió a poner a una escuela del distrito en el centro de una situación que afecta directamente la actividad cotidiana de docentes y alumnos.

Según la información conocida, los delincuentes ingresaron al establecimiento y sustrajeron los equipos electrónicos que se encontraban en la escuela. Por el momento no trascendieron mayores detalles sobre la cantidad exacta ni sobre el mecanismo utilizado para ingresar.

El episodio fue descubierto por integrantes de la comunidad educativa, que se encontraron con la escuela afectada y con elementos fundamentales para las actividades escolares que ya no estaban.

La Primaria N° 24 de Bosques, ubicada en el sector de Navarro y Calingasta, deberá ahora afrontar las consecuencias del robo y recuperar los recursos necesarios para continuar con normalidad las actividades.

Mientras se aguardan mayores precisiones sobre el hecho y la investigación, la preocupación queda instalada entre quienes todos los días entran a la escuela para enseñar, aprender y acompañar a los chicos.

Porque cuando roban en una escuela, no desaparecen solamente objetos.

También se llevan herramientas que forman parte de la vida cotidiana de los alumnos y docentes.