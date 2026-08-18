Títeres, maquillaje artístico y mucha familia: así fue el Artescolar Fest en Barrio Luján

Barrio Luján se llenó de arte, colores y risas de chicos este domingo con el Artescolar Fest, una jornada gratuita pensada para las familias de Florencio Varela. La propuesta incluyó teatro de títeres, maquillaje artístico y una serie de juegos y actividades para todas las edades.

La iniciativa buscó generar un espacio de encuentro para las familias del barrio y, al mismo tiempo, acercar el arte y el teatro a los más chicos, en una tarde pensada para disfrutar en comunidad.

Con entrada libre y gratuita, el Artescolar Fest se sumó a la agenda de propuestas culturales y recreativas que se realizan en los barrios de Florencio Varela, en este caso con eje en el arte como herramienta de encuentro entre vecinos.