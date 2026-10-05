Carlos Balor peregrinó a Luján junto a vecinos de Berazategui

El intendente de Berazategui, Carlos Balor, participó de la tradicional caminata hacia la Basílica de Luján y luego regresó a la posta ubicada en General Rodríguez, donde se encontró con vecinos del distrito que todavía continuaban el camino.

La caminata hacia Luján tiene una escena que se repite cada año: miles de personas avanzando por las rutas, con cansancio en las piernas, mates compartidos y una misma dirección, la Basílica donde los espera la Virgen.

Entre los peregrinos que participaron de esta nueva edición estuvo el intendente de Berazategui, Carlos Balor, quien realizó el recorrido acompañado por vecinos y vecinas del distrito.

Después de llegar a la Basílica de Luján, Balor regresó hasta la posta de Berazategui ubicada en General Rodríguez, donde saludó a quienes permanecían allí y a los fieles que todavía seguían caminando hacia el destino final.

Entre ellos estaba Mayra Belén Barros, docente de la Escuela Primaria N° 34 de Berazategui, para quien la peregrinación tuvo además un significado especial: era la primera vez que participaba.

“Estoy muy feliz de haber participado, esta es mi primera peregrinación”, contó Barros, quien realizó el recorrido junto a su hermana y su cuñada.

Pero hubo otro momento que la emocionó especialmente: encontrarse con la posta de su ciudad durante el recorrido.

“Estoy muy contenta porque vi la posta de mi ciudad y me emocioné, estoy orgullosa de ser de Berazategui”, expresó.

La peregrinación volvió a reunir a miles de personas que llegaron hasta Luján desde distintos puntos del país. Algunos lo hicieron para agradecer, otros para pedir y muchos simplemente para caminar juntos hasta la Basílica.

En ese camino, la presencia de los vecinos de Berazategui volvió a tener su propio punto de encuentro en General Rodríguez, donde la posta del distrito acompañó a quienes todavía tenían kilómetros por delante.

Para muchos, llegar a Luján es el final del recorrido. Para otros, la peregrinación es también ese momento compartido en el camino: una charla, un mate, una mano que ayuda a seguir y la certeza de que, por unas horas, miles de desconocidos avanzan en la misma dirección.