Watson recibió al nuevo jefe de la Policía Departamental de Florencio Varela: qué hablaron

El intendente Andrés Watson se reunió con el comisario inspector Raúl Couceiro, quien asumió recientemente la conducción de las fuerzas bonaerenses en el distrito tras la salida de Fernando Barrientos. Analizaron acciones de prevención y coordinación entre el Municipio y la Policía.

La llegada de Raúl Couceiro a la conducción policial de Florencio Varela ya tuvo su primera reunión institucional en el Municipio.

El intendente Andrés Watson recibió este viernes al nuevo jefe de la Policía Departamental de Seguridad del distrito, con quien mantuvo un encuentro en la Intendencia para analizar líneas de trabajo vinculadas con la prevención del delito y la seguridad de los vecinos.

Couceiro asumió, luego del relevo del comisario mayor Fernando Barrientos, quien confirmó su pase a retiro.

En la reunión, según se informó oficialmente, Watson y el nuevo jefe departamental coincidieron en la necesidad de coordinar acciones entre el Municipio y las fuerzas bonaerenses para fortalecer las tareas de prevención en Florencio Varela.

El intendente puso a disposición de la Policía las distintas herramientas municipales que forman parte del esquema de seguridad local.

Entre ellas se encuentran la sala de operaciones, desde donde se realiza el monitoreo permanente de los domos municipales; la Guardia Comunal; el Anillo Digital y la infraestructura de iluminación LED desplegada en distintos sectores del distrito.

El encuentro se produjo apenas unos días después del cambio en la conducción de la Policía Departamental y marca uno de los primeros movimientos institucionales de Couceiro desde su llegada al distrito.

El nuevo jefe policial viene de desempeñarse como titular de la Policía Local de Avellaneda y ahora tendrá a su cargo la conducción departamental de las fuerzas bonaerenses en Florencio Varela.

Por el momento, el dato central es la apertura de una nueva etapa en la conducción policial del distrito y la búsqueda de una coordinación más estrecha entre la estructura municipal y la Policía bonaerense.

La reunión con Watson fue, en ese sentido, el primer encuentro formal entre ambas autoridades desde la llegada de Couceiro al frente de la Departamental.