El emotivo video de la sobrina del héroe de Malvinas Sergio Robledo tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra

Mientras miles de argentinos celebraban el triunfo de la Selección frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, un video publicado en redes sociales conmovió por completo el sentido de esa celebración.

La protagonista es la sobrina de Sergio Ariel Robledo, soldado de Florencio Varela caído durante la Guerra de Malvinas. En las imágenes aparece abrazando la fotografía de su tío en medio de los festejos, recordando que detrás de un partido cargado de historia también permanece viva la memoria de quienes dieron su vida por el país.

El video se viralizó rápidamente y despertó miles de mensajes de emoción y reconocimiento. Para muchos argentinos, la victoria deportiva tuvo un significado especial; para esta familia varelense fue también una oportunidad para volver a poner en primer plano el recuerdo de uno de los héroes de Malvinas.

¿Quién fue Sergio Ariel Robledo?

Sergio Ariel Robledo nació y creció en el barrio La Curva, en Florencio Varela. Era hincha de River Plate, apasionado por el rock nacional y muy querido por sus vecinos.

Combatió en las Islas Malvinas y murió en Sapper Hill, convirtiéndose en uno de los últimos soldados argentinos caídos durante la guerra, incluso cuando ya se había ordenado el cese del fuego.

Su recuerdo permanece vivo en la comunidad. La Escuela Primaria Nº 56 de Villa Argentina lleva su nombre, como homenaje permanente a quien entregó su vida defendiendo la soberanía argentina.

Un video que une memoria y presente

Las imágenes compartidas por su sobrina recuerdan que Malvinas no pertenece únicamente a los libros de historia. También vive en las familias que perdieron a un ser querido, en los barrios donde crecieron aquellos jóvenes soldados y en cada homenaje que mantiene viva su memoria.

En un partido atravesado por una fuerte carga simbólica entre Argentina e Inglaterra, el gesto de esta joven logró expresar lo que miles de personas sintieron: que la alegría por un triunfo deportivo también puede ser un momento para recordar a quienes quedaron para siempre en las Islas Malvinas.

Mirá el video y compartí esta historia para que la memoria de Sergio Ariel Robledo y de todos los héroes de Malvinas siga presente en cada generación.