¡Varela no durmió! El pueblo salió a las calles tras el triunfo de Argentina

La emoción no entiende de límites, y ayer, tras el silbatazo final, Florencio Varela se convirtió en un solo corazón. Desde temprano, el ambiente se palpaba en el aire, pero tras el triunfo, la ciudad explotó en un festejo que quedará grabado en la memoria de todos los vecinos.

Una marea celeste y blanca: El epicentro en la Plaza San Juan Bautista

El punto neurálgico fue la Plaza San Juan Bautista. Apenas terminó el partido, las calles comenzaron a llenarse. Banderas, camisetas, bocinazos y un cántico unánime que bajaba desde los edificios hasta la vereda.

Aquí compartimos la imagen que define el día: la multitud tomando la plaza, vista desde las alturas. Un momento que pone la piel de gallina.

El alma de la fiesta: Apareció el ArgenDINO

Pero en Varela, la pasión no viene sola; viene con picardía. Entre tanta bandera y cánticos, un protagonista inesperado se robó todas las miradas: nuestro ya legendario «ArgenDINO».

Fue el encargado de poner el humor y la cuota de originalidad a una tarde histórica. Mirá cómo bailó al ritmo de la hinchada:

[INSERTAR VIDEO: Video del ArgenDino]

Varela se festejó en cada barrio

La alegría no se quedó solo en el centro. Recibimos decenas de videos de vecinos celebrando en distintos puntos del distrito. Cada esquina tuvo su mística y cada rincón de nuestra ciudad vibró al ritmo del equipo.

¿Y vos, cómo lo viviste?

La victoria es de todos, pero el festejo es nuestro. Queremos que este post sea un álbum compartido. Si tenés fotos o videos, dejalos en los comentarios o envianos tu material para seguir armando esta crónica de la alegría varelense.

¡Argentina, te amamos!

¿Estuviste en la plaza o lo celebraste en tu barrio? Contanos qué fue lo que más te emocionó de la jornada en los comentarios.