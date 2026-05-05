Varela: ahora detienen al jefe de Científica y crece el escándalo policial

La crisis en la Policía de la Provincia de Buenos Aires en Florencio Varela sumó un nuevo capítulo tras la detención del jefe de Policía Científica del distrito, en un contexto marcado por una seguidilla de aprehensiones que ya incluyó a comisarios y personal operativo, profundizando el escándalo policial y la intervención de la Justicia y Asuntos Internos en distintas dependencias del distrito.

El hecho se conoció en las últimas horas y generó fuerte impacto dentro de la estructura policial de Florencio Varela, donde la sucesión de detenciones en un corto período empieza a configurar un escenario de crisis institucional.

Según fuentes del caso, el jefe de Científica fue aprehendido luego de detectarse que habría retirado notebooks pertenecientes a efectivos de calle de la Comisaría Florencio Varela Seccional 1ra, quienes ya estaban bajo investigación judicial en el marco de una causa por presunto robo agravado.

La maniobra, que ahora es analizada por la Justicia, encendió alertas dentro de la propia fuerza, ya que se trata de elementos que podrían tener relevancia en el expediente en curso.

UNA TRAMA QUE SE EXTIENDE

El dato que complejiza aún más el caso es que los dispositivos en cuestión estarían vinculados a personal policial que fue aprehendido recientemente, en una investigación que apunta a posibles prácticas delictivas dentro de la propia institución.

👉 Este episodio se suma al ocurrido en las últimas horas, donde fueron detenidos un comisario y personal operativo en el distrito, en una causa por presunto robo agravado.

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La intervención de la Justicia y de áreas de control interno se intensificó a partir de estos hechos, con expedientes que avanzan bajo reserva y con nuevas medidas que no se descartan.

EFECTO DOMINÓ EN LA POLICÍA DE VARELA

En menos de un mes, distintas áreas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en Florencio Varela quedaron bajo la lupa judicial, con detenciones que alcanzaron a comisarios, jefes operativos y ahora también a un área clave como Policía Científica.

El encadenamiento de estos episodios profundiza la percepción de crisis dentro de la fuerza, en un contexto donde Asuntos Internos avanza sobre posibles irregularidades y la Justicia busca determinar responsabilidades.

Con la detención del jefe de Científica, la crisis policial en Florencio Varela suma un capítulo inesperado y de alto impacto, consolidando un escenario de tensión creciente dentro de la fuerza que ya trasciende a distintas dependencias del distrito.