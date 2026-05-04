Tiroteo en el Km 26: un policía fuera de servicio repelió un asalto desde el piso y hay un detenido

Un mayor de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fue atacado por dos delincuentes armados frente a su domicilio en el barrio Km 26 de Florencio Varela. El efectivo, fuera de servicio, fue reducido y tirado al piso. Desde ahí repelió el ataque con su arma reglamentaria. Uno de los asaltantes quedó detenido; el otro permanece prófugo.

📹 El video: así fue el ataque y el tiroteo

Imágenes de cámara de seguridad del barrio Km 26, Florencio Varela.

La secuencia: una familia en la puerta, dos ladrones armados

Todo ocurrió en cuestión de segundos. Las imágenes muestran la entrada del domicilio del efectivo policial víctima del asalto, perteneciente a la Unidad de Prevención Policial Local (UPPL) de Florencio Varela, en la intersección de El Aljibe 198 y El Rancho, barrio Km 26.

En el video se observa que, instantes antes del ataque, una niña se encontraba en la entrada del domicilio. Alguien desde adentro la tomó rápidamente y la hizo ingresar a la vivienda, como si hubiera advertido la presencia de los delincuentes. Segundos después, los dos atacantes armados se abalanzaron sobre el policía.

Lo tiraron al piso — y él respondió con su arma

Los delincuentes redujeron al efectivo, lo tiraron al suelo y subieron al vehículo con intención de robarlo. Fue en ese momento cuando el policía, ya en el piso, se identificó con la voz de «Alto Policía» y sacó su arma reglamentaria. Se desató un enfrentamiento armado y los dos ladrones abandonaron el auto y huyeron a pie por las arterias aledañas.

📌 Lo que muestra el video: la rapidez con la que alguien resguarda a la niña antes del ataque, la reducción del policía, la suba al vehículo y el tiroteo que obliga a los delincuentes a escapar sin el auto ni el arma.

Operativo cerrojo y un detenido en minutos

De inmediato se activó un operativo cerrojo en la zona con unidades de la Comisaría 2da de Florencio Varela. Tras un breve recorrido, efectivos policiales lograron interceptar y aprehender a uno de los sospechosos, de 27 años, a pocas cuadras del lugar. El segundo delincuente continúa prófugo. Las actuaciones siguen su curso.