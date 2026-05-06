El segundo de Argañaraz en la Cuarta de Bosques ahora comanda las patrullas de Varela: el dato que nadie había publicado

En medio de una crisis sin precedentes en la Policía Bonaerense de Florencio Varela —con comisarios detenidos, el jefe de Científica aprehendido y Asuntos Internos avanzando sobre varias dependencias del distrito— el Ministerio de Seguridad designó al frente del Comando de Patrullas local a un comisario con un pasado institucional que genera preguntas: en diciembre de 2022, el oficial Romero era el segundo jefe de la Comisaría 4ª de Bosques, la seccional donde nació el encubrimiento del crimen de Lautaro Morello y la desaparición de Lucas Escalante.

El dato, que hasta ahora no había trascendido públicamente, fue confirmado a Infosur por fuentes confiables.

El escándalo que sacude a Varela

Las últimas semanas dejaron a la fuerza varelense en el centro de la tormenta. Primero fue la detención del comisario de la Seccional Tercera y de personal operativo, en una causa por presunto robo agravado donde se detectaron actas contradictorias y la presunta sustracción de elementos secuestrados. Luego, un segundo comisario fue aprehendido en menos de un mes. Y finalmente, el jefe de Policía Científica del distrito quedó detenido tras retirar notebooks pertenecientes a efectivos ya investigados judicialmente, en una maniobra que la Justicia analiza como posible entorpecimiento de pruebas.

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En ese contexto, con Asuntos Internos y la Justicia activos sobre múltiples dependencias, la designación de Romero al frente del Comando de Patrullas pasó sin anuncio oficial ni comunicado del Ministerio.

Quién es Romero y por qué importa el dato

El comisario Romero no es un nombre ajeno a la historia reciente de la Cuarta de Bosques. Según fuentes que siguen la causa, al momento en que Lucas Escalante y Lautaro Morello desaparecieron —la noche del 9 de diciembre de 2022, cuando salieron a festejar el triunfo de la Selección en el Mundial de Qatar— Romero se desempeñaba como segundo jefe de esa seccional, bajo las órdenes directas del comisario Sergio Enrique Argañaraz.

Argañaraz, hoy condenado, se convirtió en uno de los símbolos del encubrimiento policial en el caso. La investigación determinó que esa misma noche se negó a recibir la denuncia por averiguación de paradero que presentó la madre de Lucas, y que en los días siguientes obstaculizó sistemáticamente la búsqueda y los allanamientos ordenados por la fiscalía. En 2023 fue detenido, y en 2025 aceptó un juicio abreviado que le valió una condena de tres años de prisión efectiva.

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Romero era, en ese momento, su segundo.

El juicio que sigue sin realizarse

Mientras tanto, el juicio oral contra los principales imputados por el crimen de Lautaro y la desaparición de Lucas —Francisco Centurión, exjefe de Interpol de la Provincia de Buenos Aires, su hijo Cristian y su sobrino Maximiliano— sigue sin celebrarse. Previsto inicialmente para abril de 2026 en el Tribunal Oral Criminal Nº 2 de Florencio Varela, fue suspendido a último momento cuando los acusados cambiaron de abogado defensor. «Es indignante», declaró la abuela de Lautaro al enterarse. Las familias de las víctimas llevan más de tres años esperando justicia.

En ese escenario judicial inconcluso, y en medio de un escándalo policial que sigue sumando capítulos, la designación de Romero al frente del Comando de Patrullas de Florencio Varela abre interrogantes concretos: ¿qué criterios evaluó el Ministerio de Seguridad al promoverlo? ¿Fue considerado su rol institucional durante los hechos de diciembre de 2022?

Infosur consultó al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Al cierre de esta nota, no hubo respuesta.