Crisis policial en Varela: detienen a otro comisario en menos de un mes

La crisis policial en Varela volvió a escalar tras la detención de otro comisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de una investigación judicial por presunto robo agravado y abuso de autoridad, en un hecho que se suma a una serie de intervenciones recientes de Asuntos Internos y que ya configura un escenario de fuerte tensión institucional en el distrito del sur del conurbano.

El nuevo operativo se concretó en las últimas horas y vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento interno de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en Florencio Varela, donde en menos de un mes ya se registraron múltiples detenciones de personal jerárquico.

Según pudo saber Infosur, el procedimiento se activó luego de una denuncia que derivó en la intervención de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 2 de Florencio Varela, a cargo del fiscal Federico Pagliuca, junto a personal de Asuntos Internos.

De acuerdo al expediente, un vecino fue interceptado en la zona de avenida Jorge Novak y Aniceto Díaz por efectivos que se desplazaban en un móvil policial identificado y un vehículo particular. En ese contexto, le habrían realizado una inspección vinculada a la supuesta investigación de robo de cableado, detectando material de cobre en su poder, presuntamente adquirido en una chatarrería.

La denuncia sostiene que, tras esa situación, los efectivos habrían exigido dinero para evitar consecuencias judiciales, lo que motivó la inmediata intervención de la fiscalía y la posterior aprehensión de personal policial de la seccional.

Entre los aprehendidos se encuentran el titular de la comisaria primera de Florencio Varela, Edgardo Oviedo, el jefe del GTO Diego benítez y otros integrantes del gabinete operativo como Claudio Roldán, Alexis Lugo y Lucas Ignacio, todos acusados en el marco de la causa por robo agravado.

ANTECEDENTE INMEDIATO: OTRO CASO EN MENOS DE UN MES

Este nuevo episodio se suma a lo ocurrido a mediados del mismo mes en otra dependencia policial de Florencio Varela, donde también fue detenido un comisario junto a personal de calle en el marco de una investigación interna.

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Aquella causa, que también contó con intervención judicial y de Asuntos Internos, generó un fuerte impacto institucional dentro de la fuerza y abrió un proceso de revisión sobre el accionar de distintas comisarías del distrito.

La reiteración de estos hechos en un corto período de tiempo profundiza la percepción de crisis dentro de la estructura policial local, con expedientes abiertos que continúan en trámite y bajo estricta reserva.