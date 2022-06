Un increíble viaje a la tierra de los mastodontes

“Los fósiles que se encuentran son llevados al repositorio del museo donde se los cuida, se los clasifica y se los limpia, para luego completar las fichas e ingresarlos al patrimonio paleontológico y arqueológico de la provincia de Buenos Aires”, detalló la directora del museo “Lucas Kraglievich” que se encuentra en la calle José C. Paz 146.

“En una de las visitas, dos nenes de cinco años hallaron huesos de un gliptodonte -esas mulitas gigantes- que no habían sido vistos. Los chicos fueron protagonistas porque ayudaron a encontrar este fósil que después fue extraído”, recordó la especialista.