Optimización de liquidez para tesorerías

La administración del flujo de caja en un entorno económico caracterizado por la constante variación de precios exige herramientas financieras de alta precisión. Para las empresas y ahorristas que necesitan obtener un rendimiento sobre saldos transitorios manteniendo una disponibilidad ágil de los fondos, los fondos de inversion pueden ser una alternativa eficiente para buscar resguardar el valor del dinero destinado a cubrir obligaciones de corto y mediano plazo frente a la depreciación.

La mecánica de los patrimonios administrados

Un fondo común reúne el capital de una pluralidad de inversores físicos y jurídicos para conformar un patrimonio común. Este volumen agregado es gestionado por sociedades gerentes especializadas que se encargan de seleccionar los instrumentos del mercado, monitorear los riesgos crediticios y ejecutar las compras y ventas necesarias para cumplir la política y los objetivos de inversión establecidos en el reglamento de gestión del producto.Los activos del fondo quedan bajo la custodia de una sociedad depositaria.

La estructura se divide en cuotapartes que poseen un valor diario calculado en base a la valuación de los activos que componen el portafolio, una vez descontados los honorarios y gastos del fondo. Cuando una empresa o un particular decide ingresar su capital, suscribe una determinada cantidad de cuotapartes al valor vigente según lo previsto en el reglamento; cuando necesita recuperar el dinero para afrontar un pago, solicita el rescate total o parcial de las mismas, materializando el resultado obtenido durante el período de permanencia, que puede ser positivo o negativo. Los plazos de acreditación del rescate dependen de cada fondo.

Segmentación por plazo de liquidación

Una de las principales ventajas de este formato de inversión radica en su flexibilidad temporal, la cual puede adaptarse al ciclo operativo del inversor. Los fondos se clasifican tambien en función del tiempo que demora la sociedad gerente en acreditar el dinero en la cuenta del inversor desde el momento en que se instruye el rescate, lo que facilita una planificación financiera más precisa.

Los fondos de liquidez inmediata, comúnmente denominadas de mercado de dinero, están compuestas por activos de baja volatilidad como plazos fijos precancelables, cauciones y cuentas remuneradas. Su liquidación se realiza en el día o dentro de las 24 horas, según el fondo, lo que los convierte en una alternativa adecuada para obtener un rendimiento sobre los fondos asignados al pago inminente de sueldos o proveedores. Por otro lado, las opciones de renta fija con liquidación en veinticuatro o cuarenta y ocho horas incorporan instrumentos como Letras del Tesoro y Obligaciones Negociables de alta calificación, con posibles oscilaciones en el valor de la cuotaparte a cambio de buscar un rendimiento potencialmente superior al de la liquidez inmediata, pensadas para excedentes mensuales que no se utilizarán en el corto plazo.

Transparencia y resguardo institucional

El funcionamiento de estas carteras está regido por un marco normativo riguroso que busca proteger los intereses del cuotapartista. La estructura exige la separación de roles entre la sociedad gerente, que toma las decisiones de inversión, y la sociedad depositaria, que actúa como entidad de custodia de los activos del fondo, lo que contribuye a reducir conflictos de intereses y manejo discrecional de los activos.

Asimismo, la obligación de publicar diariamente el valor de la cuotaparte y la composición de la cartera, con la periodicidad que establece la normativa, favorece un acceso equitativo a la información.Las empresas pueden consultar en qué tipo de instrumentos está invertido su capital de trabajo y verificar que la cartera se ajuste a los límites de inversión definidos en el reglamento, un factor relevante para los responsables de tesorería que deben rendir cuentas sobre las decisiones de inversión del efectivo corporativo.