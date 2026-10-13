Volvieron a robar en la parroquia Virgen de Itatí de Varela

Entraron a la preceptoría del CENS y al salón de usos múltiples de la parroquia, en Virgen de Itatí 911, a pocos metros de la avenida Eva Perón. Se llevaron una garrafa de cada sector. Según los responsables, es el segundo robo en una semana y el tercero en lo que va del año.

La semana pasada pusieron una reja nueva para que no volvieran a entrar. Pero no alcanzó. Durante la noche del lunes, delincuentes ingresaron otra vez al edificio de la parroquia Virgen de Itatí, en Florencio Varela, y se llevaron una garrafa de la preceptoría del CENS y otra del salón de usos múltiples (SUM).

El lugar está en Virgen de Itatí 911, a pocos metros de la avenida Eva Perón. Allí funcionan una parroquia, un centro educativo de nivel secundario, una biblioteca, la primaria para adultos y espacios de acompañamiento comunitario. Esta vez, los ingresos se produjeron en la preceptoría y en el SUM; los responsables aclararon que no entraron a la biblioteca ni a los demás sectores.

Uno de los vecinos contó que el episodio anterior había ocurrido la semana pasada, cuando también robaron una garrafa de la preceptoría. Después de ese hecho colocaron una reja nueva, más resistente. Días después, tuvieron que volver a denunciar un robo.

Según su relato, es la tercera vez que entran en lo que va del año y la segunda en apenas una semana.

Un mismo edificio, varias actividades

En la parroquia Virgen de Itatí no funciona solamente el espacio religioso. El edificio alberga actividades educativas y comunitarias que convocan a personas de distintas edades: el CENS, la biblioteca, la primaria para adultos y un grupo que acompaña a quienes dejaron la escuela. También se reúne allí Alcohólicos Anónimos.

Las garrafas robadas son elementos de uso cotidiano para quienes sostienen esas actividades. Uno de los miembros explicó que es prácticamente lo único de valor que tienen en esos sectores. Su sustracción obliga a afrontar nuevamente una pérdida en espacios que dependen de recursos limitados para seguir funcionando.

La Policía se acercó al lugar y los responsables realizaron la denuncia correspondiente. Pero, después de varios episodios, la preocupación no se limita a recuperar lo perdido: quieren evitar que vuelvan a entrar.

El reclamo por la iluminación y una cámara

Desde el centro comunitario señalaron a Infosur que la falta de iluminación en la zona facilita, a su entender, que se produzcan los robos. Aseguró que ya solicitaron luminarias, pero que todavía no obtuvieron una respuesta.

También planteó la necesidad de instalar una cámara de seguridad municipal frente al edificio o en sus inmediaciones.

La reja nueva no evitó el último ingreso. Ahora, quienes sostienen las actividades de la parroquia y los espacios educativos reclaman medidas de prevención para proteger el lugar.

La denuncia ya fue realizada. Mientras tanto, en Virgen de Itatí 911, donde cada semana se cruzan la educación, la vida parroquial y el acompañamiento comunitario, esperan que la iluminación y la vigilancia dejen de ser un pedido pendiente y se conviertan en una respuesta concreta.