Super Niño: qué riesgo de inundaciones enfrentan Florencio Varela y Berazategui

El fenómeno climático conocido como Super Niño vuelve a poner en alerta el riesgo de inundaciones en el sur del conurbano bonaerense. Florencio Varela y Berazategui fueron incorporados a mapas de peligrosidad hídrica de la Provincia de Buenos Aires, una herramienta clave para identificar las zonas más expuestas ante lluvias intensas y orientar las restricciones a la construcción.

Cuando el agua empieza a subir, la diferencia entre una calle anegada y una inundación que entra en las casas puede depender de decisiones tomadas mucho antes de la tormenta: dónde se construyó, cómo se ocupó el suelo y qué obras se hicieron para que el agua encuentre una salida.

En el sur del conurbano bonaerense, esa discusión vuelve a cobrar importancia ante las advertencias sobre el fenómeno climático conocido como Super Niño. Florencio Varela y Berazategui aparecen entre los municipios incorporados a mapas de peligrosidad hídrica de la Provincia de Buenos Aires, herramientas que buscan identificar las áreas más expuestas y orientar las decisiones sobre el crecimiento urbano.

La medida también alcanza a Presidente Perón. Según la información oficial, la incorporación implica que las restricciones al uso del suelo y a las construcciones deberán contemplar los distintos niveles de peligrosidad y riesgo identificados.

El mapa no significa que todos los barrios de estos distritos tengan el mismo peligro ni que una inundación sea inevitable. Sí pone sobre la mesa una cuestión central para el futuro de la región: cómo se planifica una ciudad cuando parte de su territorio está expuesto a las crecidas y a las lluvias intensas.

Qué zonas puede consultar un vecino en los mapas oficiales

La Autoridad del Agua bonaerense (ADA) dispone de mapas de peligrosidad hídrica organizados por cuencas. Estas herramientas permiten consultar información territorial vinculada con las áreas expuestas al riesgo hídrico.

Uno de los registros corresponde a las cuencas San Francisco-Las Piedras-Sarandí-Santo Domingo, que comprenden sectores de Quilmes, Almirante Brown, Florencio Varela, Lanús y Avellaneda.

También está disponible el mapa de las cuencas San Juan-Jiménez, que incluye a Quilmes, Florencio Varela y Berazategui.

La consulta de estos registros puede servir como punto de partida para conocer la información oficial disponible sobre las cuencas de la región. Sin embargo, para determinar el nivel de peligrosidad de un sector específico es necesario revisar el mapa correspondiente y sus referencias técnicas. La presencia de un municipio dentro de una cuenca no significa que todo su territorio tenga el mismo nivel de riesgo.

El riesgo de inundaciones en Florencio Varela y Berazategui no termina en el borde del arroyo

En Florencio Varela y Berazategui, como en buena parte del conurbano, la relación entre los barrios, los cursos de agua y la expansión urbana es una cuestión decisiva para la prevención de inundaciones.

La ocupación de zonas bajas, la construcción en áreas cercanas a los arroyos y las limitaciones de los sistemas de drenaje pueden aumentar la exposición de la población cuando se producen precipitaciones intensas. Por eso, los mapas de peligrosidad hídrica no son solamente documentos técnicos: también pueden convertirse en una referencia para definir dónde construir, qué restricciones aplicar y qué sectores requieren mayor atención.

El desafío es que esa información se traduzca en decisiones concretas. Identificar un área expuesta al riesgo es un paso importante, pero no alcanza por sí solo para evitar que el agua llegue a las viviendas.

La planificación territorial, las obras hidráulicas, el mantenimiento de los desagües y los sistemas de alerta forman parte de una misma estrategia de prevención. También importa que los vecinos puedan acceder a la información y conocer qué riesgos existen en su entorno.

Por qué los mapas pueden quedarse cortos ante una tormenta extrema

Uno de los puntos que destacan los especialistas es que los resultados de una simulación dependen de las condiciones utilizadas para elaborarla, especialmente de la cantidad y la intensidad de lluvia contempladas.

Los modelos combinan información topográfica con distintos escenarios de precipitación para estimar cómo puede comportarse el agua, cuánto podría crecer un curso y qué superficies quedarían alcanzadas.

Pero una simulación construida a partir de lluvias habituales no necesariamente representa lo que ocurriría frente a un episodio extraordinario. Si la tormenta supera los valores contemplados, las zonas afectadas pueden extenderse más allá de las áreas inicialmente calculadas.

La inundación de La Plata del 2 de abril de 2013 suele utilizarse como referencia de la magnitud que puede alcanzar un episodio extremo. Aquel antecedente vuelve a poner en discusión la capacidad de los cauces, los desagües y la infraestructura urbana para responder cuando las precipitaciones exceden los parámetros previstos.

Por eso, además de contar con mapas, resulta fundamental conocer qué escenarios de lluvia fueron considerados, cuándo se actualizaron los registros y cómo se utilizan para definir obras y restricciones urbanísticas.

Qué advierten sobre el Super Niño

El ingeniero hidráulico y civil Claudio Velazco advirtió que el fenómeno podría producir precipitaciones superiores a las habituales para la época. De acuerdo con sus declaraciones publicadas por La Tecla, las lluvias acumuladas podrían superar en un 80% los valores estandarizados para un trimestre normal.

El especialista también señaló que el volumen de agua no permite anticipar por sí solo cómo se distribuirán las precipitaciones: podrían repartirse en numerosas tormentas o concentrarse en pocos episodios de gran intensidad y duración.

Velazco planteó, además, que las proyecciones que analiza podrían extenderse hasta comienzos de 2027, incluidos febrero y marzo. Se trata de una advertencia atribuida al especialista y no de una confirmación de que esos escenarios vayan a producirse exactamente de esa manera.

La diferencia importa porque el impacto de una lluvia no depende únicamente del total acumulado. También intervienen la intensidad, el tiempo durante el cual llueve, las condiciones previas del suelo y la capacidad de los sistemas de drenaje para evacuar el agua.

La Provincia prepara un sistema de monitoreo

El presidente de la Autoridad del Agua bonaerense, Damián Costamagna, explicó que el Sistema Inteligente de Monitoreo para la Prevención y Análisis de Riesgos Hidrometeorológicos reúne mediciones en territorio, información técnica y modelos hidrológicos.

Según los datos difundidos por el organismo, la Red Hidrométrica Provincial cuenta con 140 puntos donde se realizan campañas de muestreo y dispone de 155 estaciones de monitoreo automático continuo que transmiten información a un centro provincial.

El sistema también incorpora datos de organismos como el Instituto Nacional del Agua (INA), la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación y la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca.

Costamagna señaló que la información ya se comparte con los municipios y anticipó que se trabaja para habilitar un visor de acceso público desde la página de la Autoridad del Agua.

Además, desde 2024 funcionan 15 comités de cuenca que alcanzan a 92 municipios bonaerenses.

La Provincia también publica información sobre los puntos de monitoreo de riesgo hídrico, donde se puede consultar la ubicación de los puntos registrados por el sistema.

La disponibilidad de estos datos puede contribuir a mejorar la prevención, aunque su utilidad dependerá también de que la información llegue a las áreas responsables de tomar decisiones y se convierta en medidas concretas.

La pregunta para Florencio Varela y Berazategui

La incorporación de ambos distritos a los mapas de peligrosidad hídrica abre una discusión que va más allá de las previsiones meteorológicas: qué zonas deberán tener restricciones para construir, cómo se actualizará la información y qué obras serán necesarias para reducir la exposición de los barrios.

También plantea la importancia de que los vecinos puedan consultar los mapas y conocer si sus zonas aparecen entre las de mayor peligrosidad. Para eso es necesario que los registros estén disponibles, que sus referencias sean comprensibles y que la información permita identificar con claridad los sectores alcanzados.

Ante un escenario de lluvias intensas, no hay una única respuesta. La prevención requiere infraestructura, planificación urbana, monitoreo y acceso público a la información.

Para Florencio Varela y Berazategui, los mapas son una herramienta para empezar a reconocer el riesgo. La cuestión decisiva será qué medidas se adopten a partir de esos datos y cómo se prepara cada distrito para responder ante precipitaciones que superen los escenarios previstos.

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