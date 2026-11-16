La comisaría sexta allanó una vivienda en Florencio Varela. La Policía secuestró dos mazas de hierro, una barreta y un Ford Fiesta que tenía pedido de captura por robo en Avellaneda.

El ataque a mazazos contra una vivienda de La Colonia, que había quedado registrado por una cámara de seguridad, tuvo un avance en la investigación policial. El jueves 12 de noviembre, efectivos de la Comisaría Florencio Varela Sexta realizaron un allanamiento en un domicilio de la calle 1270 A, en Ingeniero Allan, donde secuestraron dos mazas de hierro, una barreta y un automóvil con pedido de captura por robo.

El procedimiento fue resultado de las tareas investigativas realizadas por el Grupo Táctico Operativo (GTO) de esa dependencia, en una causa por robo agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda, bajo la modalidad entradera. La investigación tiene como víctimas a dos personas identificadas en el expediente con las iniciales I.G. y N.C.

Uno de los elementos más relevantes del operativo fue un Ford Fiesta gris que tenía la patente colocada. Sin embargo, al verificar el número de chasis, los investigadores establecieron que el vehículo correspondía a otro dominio, sobre el que pesaba un pedido de secuestro activo por robo automotor.

Ese requerimiento había sido registrado el 9 de noviembre por la Comisaría Avellaneda Cuarta.

Dos mazas, una barreta y otros elementos secuestrados

Durante el allanamiento, los efectivos también incautaron dos mazas con mangos de caño de hierro, una barreta de acero, una campera negra con capucha y una gorra del mismo color. Según el parte policial, la campera habría sido utilizada durante la entradera investigada.

El listado de elementos secuestrados incluyó además dos guantes de trabajo, tres tarjetas SUBE, un comprobante de envío de dinero de Western Union perteneciente a una de las víctimas, un portavainas, un chip telefónico, una patente correspondiente a un Peugeot 207, una llave de ignición y un handy.

La orden de allanamiento de urgencia fue otorgada por la UFI N.º 2 y el Juzgado de Garantías N.º 8. La Fiscalía interviniente avaló las actuaciones.

El operativo se concretó el 12 de noviembre, antes de que InfoSur publicara la crónica sobre la preocupación de los habitantes de La Colonia, quienes habían reunido 107 firmas para reclamar mayor seguridad.