La edición impresa de Infosur trae los Herrera sin custodia a tres meses del crimen de Franco, el rescate de tres menores en 16 allanamientos, un cerebro 3D argentino que ya se usa en El Cruce y el cierre de la Feria del Libro de Varela.

🗞️ LA EDICIÓN IMPRESA DIGITAL ES EXCLUSIVA PARA LA COMUNIDAD INFOSUR Accedé a la versión completa en PDF y en el visor interactivo (Flipbook) directamente en tu celular todos los viernes. SUSCRIBIRME POR $1.000/MES EN MERCADO PAGO

Hay semanas en que las historias llegan solas y se ordenan por peso. En esta edición impresa de Infosur, la que pesa más empieza con una frase de un padre en una plaza: “Hoy estamos regalados, a que vengan y nos acribillen”.

Los Herrera: tres meses sin los tiradores y sin custodia

Javier Herrera cuenta que su hijo Franco salió caminando de casa, caminó hasta el auto y caminó hasta la guardia del Hospital Mi Pueblo. Después, afirma, esperó cuatro horas y veinticinco minutos para entrar a un quirófano. A tres meses del doble crimen de San Francisco, la familia sostiene que los autores materiales siguen prófugos y que hace una semana les retiraron la custodia policial. Denuncian además que el barrio sigue amenazado.

La edición impresa reconstruye esa historia con la voz de los Herrera, el reclamo contra el hospital y el rol de la plaza San Juan Bautista, donde otras familias se juntan para acompañarse. Las acusaciones corresponden a su testimonio, y la causa está a cargo de la UFI N.° 6.

Tres chicos rescatados en 16 allanamientos

El miércoles 18 de noviembre, en un mismo momento, la Justicia llegó a dieciséis puertas de Quilmes, Berazategui, Florencio Varela y una unidad penitenciaria de Gorina. El resultado, dentro de la Operación Protección de Infancias VIII, fue de tres hombres detenidos, siete personas notificadas y tres menores rescatados de situaciones de abuso sexual infantil en entornos digitales. Sus identidades se mantienen bajo reserva.

La nota de la edición impresa cuenta cómo se arma un operativo así, qué se secuestró y qué dicen los primeros peritajes.

Un cerebro 3D que ya se usa en Varela

El tercer adelanto es una buena noticia con sello nacional. Un equipo del CONICET y la UNLP desarrolló NViES, un software que reconstruye el cerebro de cada paciente en 3D para planificar cirugías de epilepsia con más precisión. Según informó el CONICET, ya se usó en la evaluación prequirúrgica de ocho pacientes del Hospital El Cruce, en Florencio Varela. La edición explica cómo funciona y qué viene después.

Feria del Libro: Rep y Saborido cierran en Bomberos

Y para el último tramo, un plan para este viernes 20 de noviembre. La 19ª Feria del Libro, con entrada libre, cierra en el Salón de Bomberos Voluntarios (25 de Mayo y Dorrego) con Miguel Rep, que presenta “Charly absoluto” a las 19, y Pedro Saborido, que cierra a las 20 con una charla sobre felicidad e identidad del conurbano. Hay programa completo en varela.gob.ar/feriadellibro.

Cómo leer la edición completa

El PDF y el flipbook de la edición impresa son exclusivos para la comunidad de Infosur. Si querés leer las crónicas completas, sumate como aportante y acompañá al periodismo que se hace en Florencio Varela, Berazategui y Quilmes.