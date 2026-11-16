Misa de la Esperanza: La Iglesia de Quilmes renovó su compromiso con los más pobres

En el cincuentenario de la Diócesis de Quilmes, miles de fieles participaron de la XXXI Misa de la Esperanza, atravesada por el recuerdo de Jorge Novak y el mensaje de León XIV. La ceremonia reunió a comunidades de cinco decanatos y dejó un compromiso hacia una Iglesia más cercana, sinodal y misionera.

La esperanza volvió a reunir a las comunidades de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. El sábado 14 de noviembre, la XXXI Misa de la Esperanza encontró a la Diócesis de Quilmes celebrando sus 50 años de historia, todavía conmovida por la reciente visita del papa León XIV y con una convocatoria que puso en el centro a los más pobres.

Bajo el lema «El Señor es el refugio de los pobres», la tradicional celebración coincidió con la X Jornada Mundial de los Pobres. La amenaza del mal tiempo obligó a trasladar el encuentro al gimnasio del Centro Educativo Perpetuo Socorro, donde las comunidades de los cinco decanatos compartieron una jornada de oración, memoria y compromiso.

El obispo Carlos Tissera presidió la ceremonia acompañado por el obispo auxiliar Eduardo y por el obispo emérito de Río Gallegos, Juan Carlos. También participaron sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y representantes de distintas comunidades de la diócesis.

El encuentro tuvo una carga histórica particular. No solamente por las cinco décadas transcurridas desde la creación de la Diócesis de Quilmes, sino también porque aquella misa que hoy convoca a miles de fieles nació en otro tiempo de dificultades sociales.

La memoria de Jorge Novak y una esperanza que nació en la crisis

Durante su homilía, Tissera recordó al primer obispo de Quilmes, Jorge Novak, impulsor de esta celebración en 1996, en un contexto marcado por la desocupación y la angustia social.

El obispo recuperó aquel legado para señalar que la esperanza cristiana no puede permanecer encerrada en los templos ni limitarse a una expresión de fe individual.

«El talento del Evangelio no se guarda bajo tierra por miedo a la crisis: se arriesga en la calle, en la olla popular, en la capilla de barrio, en la defensa de la dignidad del trabajador y en el abrazo al que sufre», expresó al evocar el pensamiento de Novak.

La referencia adquirió una dimensión especial frente al lema de esta edición y a la Jornada Mundial de los Pobres. Tissera planteó que la Iglesia no solamente debe encontrar refugio en Dios, sino también convertirse en refugio para quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

El mensaje de León XIV y los cuatro momentos de su visita

La reciente visita apostólica del papa León XIV también estuvo presente durante toda la celebración. Tissera recuperó cuatro momentos que consideró centrales de su paso por el país.

Recordó su encuentro en el Cottolengo Don Orione de Claypole, donde puso en valor la acogida y la dignidad de las personas con discapacidad; su mensaje en la Universidad Católica Argentina sobre la función social de la economía y el trabajo digno; su encuentro con los jóvenes frente al Monumento de los Españoles, donde los convocó a ser protagonistas de una patria fraterna; y la oración en Luján, con un llamado a construir la paz, la unidad y la reconciliación desde los sectores más humildes.

Los cuatro momentos fueron recuperados como una orientación pastoral para las comunidades. La visita papal, en ese sentido, no quedó reducida al recuerdo de un acontecimiento extraordinario, sino que fue presentada como una invitación a traducir sus mensajes en acciones cotidianas.

Un sínodo para llevar la Iglesia a cada barrio

La celebración también abrió un espacio para hablar del futuro de la diócesis. El Tercer Sínodo Diocesano apareció como uno de los principales desafíos de esta nueva etapa.

Tissera advirtió que el camino de reflexión y discernimiento realizado por las comunidades no podía quedar limitado a documentos o declaraciones.

«Todo lo que hemos rezado, discernido y caminado juntos en este tiempo sinodal no puede quedar guardado en un cajón ni en un documento; tiene que hacerse vida, cercanía y misión en cada parroquia, capilla y barrio», sostuvo.

A continuación, el obispo auxiliar Eduardo repasó el recorrido sinodal y presentó al equipo responsable de implementar las ocho propuestas aprobadas. La intención es trasladar las conclusiones del proceso a la vida concreta de las comunidades y profundizar una Iglesia sinodal y misionera.

Entre los presentes estuvieron el intendente de Berazategui, Carlos Balor; el exembajador argentino ante el Vaticano, Carlos Cúster; el pastor Arturo Blatezky y autoridades de Florencio Varela y Quilmes.

Uno de los gestos institucionales de la jornada fue la bendición de una placa donada por el Municipio de Berazategui para el parque temático de los Derechos Humanos ubicado en el Cruce Varela.

La tierra de cada barrio para construir una misma comunidad

La liturgia estuvo atravesada por símbolos que buscaron representar la historia compartida de las comunidades. Durante el ofertorio, cada decanato acercó una bandera con los nombres de hombres y mujeres que fueron testigos de la fe y dejaron su huella en la vida de la diócesis.

Al finalizar, los fieles depositaron puñados de tierra de sus propios barrios en grandes vasijas. El gesto reunió simbólicamente los territorios de una diócesis que, desde hace cincuenta años, construye su identidad a partir de las comunidades que la integran.

La XXXI Misa de la Esperanza cerró así una jornada que enlazó pasado y presente: el legado de Jorge Novak, los mensajes de León XIV, el camino sinodal y la realidad de quienes más necesitan acompañamiento.

A cincuenta años de su nacimiento, la Diócesis de Quilmes volvió a poner en palabras una convicción que atraviesa su historia: la fe encuentra sentido cuando se transforma en cercanía, solidaridad y compromiso con los más humildes.