Lo retuvieron los vecinos y lo entregaron a la Policía: lo acusan de entrar a robar a dos casas

Un hombre de 34 años quedó aprehendido en Florencio Varela tras ser reducido por vecinos de la zona de Rincón y Pinzón, que lo señalaron por ingresar a sus propiedades. No hubo faltantes.

Cuando el patrullero llegó a la zona de las calles Rincón y Pinzón, en Florencio Varela, la escena ya estaba armada. Había un hombre en el suelo y, alrededor, un grupo de vecinos que lo retenía.

El aviso había entrado por el 911. Los agentes del Comando de Patrullas Florencio Varela se acercaron y se encontraron con lo que el parte policial define como una aprehensión civil. Una de las vecinas, identificada como A., les dijo que el hombre reducido había entrado a su propiedad. Y no era la única. M., otra vecina de la zona, contó una situación parecida en la suya.

Eran dos casas distintas y un mismo hombre, según los testimonios que recogió la Policía. En ninguna de las dos faltaba nada.

Los agentes lo identificaron como A. E., de 34 años, y lo aprehendieron. Lo llevaron a la comisaría con lesiones varias, que según el parte le habían causado los vecinos del lugar durante la retención. La Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de Florencio Varela tomó conocimiento de lo ocurrido y avaló lo actuado por el personal policial.

El hecho ocurrió el jueves 12 de noviembre. El hombre quedó a disposición de la Justicia acusado de violación de domicilio, en dos hechos.