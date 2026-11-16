La Colonia: tras el brutal asalto a una almacenera, los robos no paran y juntaron 107 firmas

Los robos en La Colonia, Florencio Varela, volvieron a encender la alarma entre los vecinos de Florencio Varela. Después del brutal asalto sufrido por una almacenera, una cámara de seguridad registró un nuevo ataque durante la madrugada del jueves 12 de noviembre: un hombre golpeó con una maza el acceso de una vivienda mientras otros integrantes del grupo permanecían en el lugar. La preocupación crece y ya tiene una expresión concreta: 107 firmas reunidas en un petitorio presentado ante el Municipio para reclamar mayor seguridad.

La madrugada del jueves 12 de noviembre volvió a dejar una escena que los vecinos de La Colonia en la zona rural de Florencio Varela no quieren acostumbrarse a ver. Cerca de las 4.45, una cámara de seguridad registró a un grupo de hombres frente a una vivienda. Uno de ellos llevaba una maza y la descargaba una y otra vez contra el acceso de la propiedad. Los demás permanecían junto a él mientras se desarrollaba el ataque.

La secuencia dura apenas unos instantes, pero alcanza para mostrar la violencia con la que intentaron vulnerar la entrada de la casa. Los golpes contra la puerta se suceden en medio de la madrugada, cuando buena parte del barrio todavía duerme.

Las imágenes volvieron a encender la alarma en La Colonia. No se trata de un episodio que aparece aislado de la preocupación que atraviesa a los habitantes de la zona. Llega después del brutal asalto sufrido por una almacenera y en medio de una seguidilla de hechos que alimentan la sensación de inseguridad entre quienes viven y trabajan en el barrio.

El temor ya se trasladó de las conversaciones cotidianas a un reclamo formal. Los vecinos reunieron 107 firmas y presentaron un petitorio ante el Municipio para exigir medidas que permitan mejorar la seguridad.

107 firmas detrás de un mismo reclamo

La cantidad de adhesiones refleja que la preocupación excede a una familia o a una cuadra. Los habitantes de La Colonia buscan que el problema sea atendido antes de que otro episodio vuelva a poner en riesgo a quienes viven en el barrio.

Entre los reclamos aparecen la necesidad de mayor presencia policial, mejores condiciones de iluminación y respuestas sobre el estado de las calles. También apuntan a la presencia de pastizales y a la falta de infraestructura urbana que, según sostienen, contribuye a generar condiciones de vulnerabilidad.

Los vecinos cuestionan que los patrullajes suelen hacerse más visibles después de que un hecho toma estado público, pero reclaman que la prevención no dependa de la repercusión que alcance cada episodio.

La preocupación se había profundizado con el asalto a la almacenera, un episodio que dejó expuesta la vulnerabilidad de quienes tienen que abrir sus comercios y desarrollar sus actividades cotidianas en el barrio.

Ahora, el registro del hombre que golpea una vivienda con una maza, acompañado por otros integrantes del grupo, vuelve a poner en escena el mismo temor: que la inseguridad avance mientras las respuestas no llegan con la urgencia que los vecinos reclaman.

Las 107 firmas ya están reunidas. Detrás de cada una hay una demanda concreta: poder dormir, abrir un comercio o salir de casa sin vivir pendientes de lo que pueda suceder en la próxima madrugada.

En La Colonia, el reclamo dejó de ser individual. Los vecinos esperan que también lo sea la respuesta.