El Municipio de San Vicente y la Provincia de Buenos Aires avanzan con distintos proyectos de infraestructura para acompañar el crecimiento del distrito. Pavimentación, mejoras viales, nuevas viviendas y extensión de servicios forman parte de las intervenciones, en un partido donde localidades como Alejandro Korn y Domselaar atraviesan diferentes procesos de expansión urbana y residencial.

Nuevas obras junto a la Provincia

El intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, recorrió junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, diferentes obras que actualmente se desarrollan en el distrito.

Una de las intervenciones es la reactivación de la pavimentación con hormigón de Camino Real, en Alejandro Korn, una avenida que mejora la circulación y conectividad de los barrios Empalme, 17 de Octubre y Villa Amelia.

Durante las recorridas también se supervisaron los trabajos en Altos de Miriní, donde avanzan 200 viviendas y distintas obras de infraestructura.

Según informó el jefe comunal, el proyecto contempla agua, cloacas y cordón cuneta, además de una red troncal que beneficiará a los barrios Villa Coll y La Esperanza.

En Altos de Miriní avanzan 200 viviendas junto con obras de agua, cloacas, cordón cuneta y nueva infraestructura.

Un distrito con diferentes formas de crecimiento

Las intervenciones se producen en un contexto de transformación territorial que alcanza, con características diferentes, a las localidades que integran el Partido de San Vicente.

Mientras Alejandro Korn concentra actualmente algunas de las principales obras anunciadas, Domselaar también experimentó durante las últimas décadas una expansión de su área residencial y la incorporación de nuevas familias.

En esa localidad conviven el casco tradicional y las áreas rurales con nuevos sectores residenciales, entre ellos los barrios cerrados Domselaar Chico, Estancias de Domselaar Chico, Los Tilos y Las Margaritas.

Vista aérea de Domselaar, donde conviven los barrios cerrados Domselaar Chico y Estancias de Domselaar Chico, en una de las áreas de expansión residencial de la localidad. Ph: Leandro Moreno Domselaar

Esa expansión genera nuevos desafíos vinculados con la circulación, los accesos, los servicios y la planificación de infraestructura en el conjunto del distrito.