La Plaza San Martín será escenario de la 34ª Muestra Anual Educativa, el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre. Habrá actividades gratuitas, producciones de las escuelas municipales, propuestas gastronómicas y dos cierres musicales para disfrutar en familia.

Berazategui se prepara para vivir una nueva edición de su Muestra Anual Educativa (MAE), una de las citas culturales más importantes del calendario local. Con el lema “En el corazón del pueblo”, la 34ª edición se realizará este sábado 21 y domingo 22 de noviembre en la Plaza San Martín, sobre avenida Mitre entre las calles 6 y 7, con entrada libre y gratuita.

Durante las dos jornadas, desde las 14, vecinos y visitantes podrán recorrer las producciones de los espacios municipales de formación artística, participar de actividades recreativas y disfrutar de espectáculos musicales. La programación tendrá dos momentos destacados: el sábado cerrará con La Bomba de Tiempo y el domingo será el turno de Nahuel Pennisi.

La muestra del sábado se extenderá hasta la medianoche. A las 22.30 está previsto el espectáculo de La Bomba de Tiempo, con su propuesta de percusión. El domingo, en tanto, las actividades continuarán hasta las 22 y el cierre musical estará a cargo de Nahuel Pennisi, quien se presentará en vivo a las 21.

Más de 10.000 estudiantes mostrarán sus trabajos

La MAE permitirá conocer el trabajo realizado durante el año en las cinco Escuelas Municipales de Artesanías, Cerámica, Fotografía, Música y Vidrio. También participarán estudiantes de los más de 500 talleres que funcionan en el distrito.

Según informó el Municipio, más de 10.000 estudiantes tendrán la posibilidad de exhibir sus producciones y compartir con la comunidad el resultado de los procesos de aprendizaje y creación.

La propuesta incluirá además a los Museos municipales, el móvil de Cultura Colectiva y los Complejos Culturales Municipales La Calle y La Casa de la Estación. Se sumarán el área de Industrias Culturales, la Feria Regalá Cultura, espacios culturales independientes, el sello discográfico municipal OÍD y la editorial EDIBER.

También estará presente el Laboratorio de Artes Gráficas del Centro Cultural Municipal Doña Conce y Don Santiago, junto con instituciones invitadas y distintas actividades participativas.

Horarios, gastronomía y entrada gratuita

La 34ª Muestra Anual Educativa tendrá acceso gratuito y contará con food trucks durante ambas jornadas.

Sábado 21: de 14 a 00. A las 22.30, cierre musical con La Bomba de Tiempo.

de 14 a 00. A las 22.30, cierre musical con La Bomba de Tiempo. Domingo 22: de 14 a 22. A las 21, presentación de Nahuel Pennisi.

de 14 a 22. A las 21, presentación de Nahuel Pennisi. Lugar: Plaza San Martín, avenida Mitre entre 6 y 7, Berazategui.

Plaza San Martín, avenida Mitre entre 6 y 7, Berazategui. Entrada: libre y gratuita.

La organización informó que el evento se suspenderá en caso de lluvia. La programación completa puede consultarse en el sitio oficial de Cultura de Berazategui.

Con más de tres décadas de historia, la MAE vuelve a reunir en un mismo espacio la producción artística, la educación y el trabajo de los talleres municipales. Dos jornadas para recorrer, conocer lo que se crea en Berazategui y encontrarse con la cultura local.