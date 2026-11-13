Villa Guillermina declaró Ciudadano Ilustre Post Mortem a Pascual Donato Morel, conocido como el Hermano Pascual, que atendió durante décadas en «El Campito». En Florencio Varela, un proyecto de ordenanza con el mismo objetivo está en comisión del Concejo Deliberante.

Nadie le pagaba. Pero casi todos llegaban con dos o tres ladrillos.

Los caminos de un paraje rural de Villa Guillermina, en el norte santafesino, se llenaban de autos y colectivos que venían de distintos puntos del país, cargados de fieles que buscaban alivio, oración y consejo. Como el hombre al que iban a ver no cobraba por atender, cada uno le llevaba como donación voluntaria esos ladrillos, para ayudar con sus obras.

Ese hombre era Pascual Donato Morel, «Pascualito» para su pueblo, el «Hermano Pascual» para el resto del país. Ahora, ese pueblo lo declaró Ciudadano Ilustre Post Mortem, mediante la Resolución N.° 08/2026, que informó la Municipalidad de Villa Guillermina. El gobierno local fundamentó la distinción en su vida ejemplar, su espíritu de servicio, su fe comunitaria y su humildad, y aseguró que su legado permanece en el corazón de la comunidad.

De Villa Guillermina a Florencio Varela

Había nacido allí el 17 de mayo de 1955 y desde joven lo llamaban «Pascualito». Nunca fue sacerdote, pero tuvo una formación católica profunda dentro de la Diócesis de Quilmes. Estudió teología en la Escuela del Perpetuo Socorro, sobre la avenida Calchaquí, a donde iba los martes y viernes por la noche. Fue reconocido como laico y, según la información oficial, ejerció como Ministro de la Eucaristía. En su camino espiritual tuvo una estrecha relación pastoral con el obispo Jorge Novak.

El Campito del Hermano Pascual

En Florencio Varela, su convocatoria creció sola, de boca en boca. Primero atendió en la calle Quinquela Martín, frente a las vías del tren. Después, en un predio con un galpón azul en el barrio El Alpino. Por último, en el lugar que lo haría célebre: «El Campito», en la zona rural de La Capilla, en el barrio La Colonia.

Durante décadas recibió allí a miles de personas de toda la Argentina y de países limítrofes, atravesadas por dolencias y problemas personales. Muchos le atribuían el don de sanar. Él no buscaba protagonismo ni se acercaba a los grandes medios. Su trabajo era escuchar, rezar y acompañar, con la imposición de manos. Quienes iban a verlo lo reconocían enseguida: larga barba blanca y un poncho bordó.

La despedida

En 2026, su salud se complicó. Estuvo internado en el Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce, en Florencio Varela, en febrero y de nuevo desde el 12 de septiembre. Murió el viernes 25 de septiembre, a los 71 años.

La Municipalidad de Florencio Varela decretó dos días de duelo, el sábado 26 y el domingo 27, con bandera a media asta en los edificios públicos, mediante el Decreto 2158/26 que firmó el intendente Andrés Watson. La Municipalidad de Quilmes también expresó su pesar. Durante todo ese fin de semana, una multitud lo despidió en «El Campito», donde se celebraron misas cada dos horas antes de su sepultura.

Un proyecto en comisión

El homenaje de Villa Guillermina llegó primero desde su tierra natal. En Florencio Varela, donde atendió durante décadas y donde miles de personas lo despidieron en «El Campito», un proyecto de ordenanza que busca declararlo ciudadano ilustre sigue en comisión del Concejo Deliberante.

El pueblo donde nació ya lo hizo. En el lugar donde lo buscaron miles de personas, el proyecto sigue en comisión.