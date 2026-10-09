La violencia de los robos volvió a quedar expuesta en el partido de Quilmes. Dos episodios ocurridos en distintos puntos del distrito muestran escenas que se repiten en la preocupación de los vecinos: ataques en la vía pública, golpes, amenazas con armas y familias que quedan a merced de los delincuentes.

En uno de los casos, cinco asaltantes sorprendieron a un hombre cuando llegaba a su casa junto a su hijo de 13 años, después de regresar de la escuela. En el otro, un joven fue interceptado y golpeado en una calle de Bernal, en un episodio que quedó registrado por una cámara de seguridad.

Robo en Quilmes: atacaron a un padre delante de su hijo

El hecho más dramático ocurrió cerca de las 17.35, en la zona de la calle 395 y Entre Ríos. El hombre llegaba a su vivienda con su hijo adolescente cuando fue sorprendido por cinco delincuentes que buscaban robarle el auto.

Al advertir lo que sucedía, intentó refugiarse en su casa, pero los asaltantes se le abalanzaron y comenzaron a golpearlo con la culata de un arma. Según el relato difundido sobre el episodio, también lo amenazaron para obligarlo a entregar las llaves del vehículo.

La desesperación se trasladó entonces a la puerta de la vivienda. La esposa del hombre salió al advertir el ataque y gritó para alertar sobre el robo. Su prioridad era proteger al adolescente y evitar que quedara expuesto a los delincuentes.

La escena tuvo otro componente estremecedor: la hija de seis años de la pareja lloraba desde la puerta mientras los asaltantes se apoderaban del automóvil para escapar.

La mujer advirtió a los ladrones que todo estaba siendo grabado. Pero la presencia de cámaras no impidió que el grupo concretara el robo.

En Bernal, otro joven fue golpeado durante un asalto

El segundo episodio ocurrió en la calle 168, entre Pampa y Pilcomayo, en Bernal. Allí, un joven fue interceptado por delincuentes que lo golpearon en plena vía pública.

El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona. Las imágenes permiten observar la violencia del episodio y volvieron a poner el foco sobre la inseguridad en el barrio.

Aunque se trata de hechos diferentes, ambos tienen un elemento en común: la violencia física como parte de los robos y la exposición de las víctimas a situaciones de extrema vulnerabilidad.

#Quilmes VOLVÍA DE LA ESCUELA CON SU HIJO DE 13 AÑOS Y 5 LADRONES LO ATACARON A CULATAZOS PARA ROBARLE EL AUTO: SU ESPOSA SALIÓ A PROTEGER AL CHICO MIENTRAS SU HIJA DE 6 LLORABA DESDE LA PUERTA El violento hecho ocurrió cerca de las 17.35 en la puerta de la casa de la familia, ubicada en calle 395 y Entre Ríos. “¡Andá adentro, hijo!” Al advertir que le iban a robar, el hombre quiso meterse corriendo en su casa, pero los delincuentes se le abalanzaron y lo golpearon. “Te tiro, te tiro”, lo amenazaron para quitarle las llaves del auto. Una tarde de terror La mujer salió a la puerta y empezó a los gritos. “Cuidado que están robando, ¡andá adentro, hijo!”, le ordenó. “Está todo grabado eh”, les advertía a los asaltantes mientras se subían al vehículo de la familia para darse a la fuga. — 24con (@24conurbano) October 9, 2026

El miedo de salir, volver a casa y quedar a merced de los ladrones

Los dos episodios dejan una pregunta que atraviesa la vida cotidiana de los barrios de Quilmes: ¿hasta qué punto las familias pueden sentirse seguras al regresar a sus casas o caminar por la calle?

En el primero, un hombre fue golpeado frente a su hijo y su esposa tuvo que salir a los gritos para intentar protegerlo. En el segundo, un joven fue atacado en la vía pública y la secuencia quedó registrada por una cámara.

La expresión “Quilmes, tierra de nadie” resume el sentimiento de desprotección que generan escenas de esta naturaleza. Para establecer si existe una tendencia creciente de estos delitos, sin embargo, hacen falta estadísticas oficiales y datos comparables sobre denuncias, zonas y modalidades.

Mientras tanto, las imágenes y los testimonios de estos episodios vuelven a instalar una preocupación concreta: la violencia de los robos y el temor de quienes, en cualquier momento del día, pueden quedar frente a frente con los delincuentes.

📍 Un joven fue víctima de un violento asalto en Bernal, partido de Quilmes, cuando delincuentes lo interceptaron y lo golpearon en plena vía pública. 📹 El hecho ocurrió en la calle 168, entre Pampa y Pilcomayo, y quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona. Las imágenes muestran la violencia del episodio y generan preocupación por la inseguridad en el barrio. — InfoConurbana (@InfoConurbana) October 9, 2026