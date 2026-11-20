La Feria del Libro de Florencio Varela cierra hoy, viernes 20 de noviembre, de 9.30 a 21, en el Salón de Bomberos Voluntarios (25 de Mayo y Dorrego), con Miguel Rep a las 19 y Pedro Saborido a las 20. La entrada es libre y gratuita.

La 19ª edición, que abrió el jueves con la presencia del intendente Andrés Watson, lleva por lema “La literatura como identidad. Varela lee”. Este segundo día combina figuras nacionales con escritores, orquestas y escuelas del distrito.

Lo más esperado de la tarde en la Feria del Libro de Florencio Varela

14.30: la soprano Paula Almerares habla sobre la formación de la Orquesta Escuela de Florencio Varela.

15.30: Marcelo Figueras presenta “Los Indios están cabreros”, una semblanza del Indio Solari.

19: Miguel Rep presenta “Charly absoluto”, con acompañamiento musical de jóvenes del distrito.

20: Pedro Saborido cierra la feria con una charla sobre identidad, cultura popular y literatura.

Rep y Charly García, en más de 200 dibujos

El ilustrador llega con un libro de dibujos que, según contó en la Radio Municipal, nació “con el fin de mostrar el otro lado de Charly García a través de la representación de la fabulación de sus anécdotas con una investigación previa”. El volumen repasa su vida, desde Sui Generis hasta la etapa solista, e incluye las 32 portadas de sus discos. Según informó el Municipio, reúne más de doscientos dibujos.

Saborido, entre la felicidad y el conurbano

El autor, conocido por “Peter Capusotto y sus videos”, adelantó una charla enfocada en su libro “Una historia de la felicidad”, pero también sobre la identidad cultural del conurbano. “Espero encontrarme con la gente que disfruta mis trabajos y entretenernos”, dijo.

El resto del día

Hay actividades desde la mañana: el coro “Varela canta” a las 9.30, una jornada de estudiantes sobre los 50 años del golpe de Estado, a las 13.30, y el ballet folklórico “Esencia sureña”, a las 17. Además, el Café Literario recibe antologías y autores locales, y el espacio de infancias propone lecturas.

Dónde: Salón de Bomberos Voluntarios, 25 de Mayo y Dorrego, barrio Centro.

Cuándo: viernes 20 de noviembre, de 9.30 a 21.

Cuánto: entrada libre y gratuita.

Podés consultar el programa completo en varela.gob.ar/feriadellibro. La crónica de la inauguración está en la edición impresa de Infosur, exclusiva para la comunidad de aportantes