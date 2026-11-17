Delincuentes rompieron una ventana e ingresaron durante la madrugada al templo de Santa Rosa de Lima. Provocaron destrozos y se llevaron micrófonos, un amplificador y un parlante que la comunidad había comprado con mucho esfuerzo y todavía estaba pagando.

La madrugada dejó una escena dolorosa en la parroquia Santa Rosa de Lima, de Bosques. Alguien rompió una de las ventanas del templo, ingresó por la parte trasera y recorrió el lugar dejando destrozos. Cuando la comunidad advirtió lo ocurrido, faltaban todos los equipos de sonido.

El robo fue comunicado por la propia parroquia a través de sus redes sociales. En el mensaje, la comunidad detalló que los delincuentes se llevaron micrófonos, un amplificador y el último parlante Philips que habían podido comprar este año con mucho esfuerzo.

Ese equipo todavía se estaba pagando.

Detrás de cada uno de esos elementos hay algo más que un valor material. Son herramientas que la comunidad utiliza para sus celebraciones, encuentros y actividades religiosas. Por eso, el robo no solamente representa una pérdida económica: también afecta el funcionamiento cotidiano de un espacio que se sostiene con el aporte y el trabajo de sus integrantes.

La publicación de la parroquia pidió colaboración a quienes puedan aportar información que permita esclarecer lo ocurrido y recuperar los elementos sustraídos.

También difundió un alias para quienes deseen colaborar económicamente con los arreglos y la reposición de los equipos: santarosa.parro, a nombre de Julio César Sokol.

La comunidad de Santa Rosa de Lima atraviesa ahora el desafío de reparar los daños y volver a reunir los elementos que necesita para sus actividades. Una vez más, el esfuerzo de quienes sostienen un espacio comunitario quedó expuesto frente a un hecho de inseguridad.