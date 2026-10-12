Florencio Varela florece: la producción local detrás de la Fiesta de la Flor

La Fiesta de la Flor reunió a miles de visitantes durante tres jornadas en Villa Angélica. Detrás de los puestos, los talleres y las ventas aparece el trabajo de los productores que mantienen viva una actividad ligada a la identidad de Florencio Varela. Uno de ellos aseguró que vendió más de 4.000 plantines por día y se quedó sin stock.

Las flores estuvieron a la vista de todos, pero detrás de cada planta hubo horas de trabajo, cuidado y producción. Para quienes llegaron a la Fiesta de la Flor en Florencio Varela, el encuentro fue una oportunidad para recorrer los puestos, descubrir nuevas variedades y participar de talleres. Para los productores, también significó mostrar lo que hacen durante todo el año y encontrar compradores para su mercadería.

La celebración terminó el domingo en el polideportivo municipal, ubicado en Thevenet y Storni, después de tres jornadas que convocaron a miles de personas. Hubo stands de productores y emprendedores, talleres, propuestas gastronómicas y espectáculos en vivo.

Uno de los testimonios que dejó el encuentro fue el de Fabián Mamani, productor de La Capilla, quien participó por segunda vez de la fiesta. Según contó, la respuesta del público superó lo que esperaba.

“ Tuvimos una linda experiencia, pero esta oportunidad superó nuestras expectativas: vendimos más de 4000 plantines por día. Nos quedamos sin stock”, relató.

Su experiencia permite mirar la celebración más allá de la concurrencia: detrás de la exposición de flores y plantas hay una actividad productiva que necesita espacios de comercialización y contacto directo con los consumidores.

Una postal colorida de la Fiesta de la Flor de Florencio Varela. Los puesteros además de mostrar sus productor vendieron en la Fiesta de la Flor de Florencio Varela. El polideportivo municipal fue se de la Fiesta de la Flor de Florencio Varela. El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson con uno de los productores presente en la Fiesta de la Flor de Florencio Varela. Impresionante fiesta de la Flor en Florencio Varela

Una producción que forma parte de la identidad de Varela

Florencio Varela tiene una relación histórica con la producción de flores y plantas. La actividad de viveristas y productores forma parte del entramado de trabajo local y encuentra en encuentros como la Fiesta de la Flor una oportunidad para acercarse a nuevos públicos.

La feria permite que los visitantes conozcan la variedad de la producción, compren directamente a quienes la cultivan y descubran propuestas vinculadas con el cuidado de jardines y plantas.

Durante la recorrida del domingo, el intendente Andrés Watson estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez. Ambos visitaron los distintos sectores de la celebración y destacaron la participación de productores y vecinos.

Watson valoró la concurrencia y el movimiento comercial generado durante las tres jornadas. También destacó el trabajo de quienes ofrecieron mercadería de calidad a precios accesibles, en un contexto económico complejo.

El jefe comunal vinculó este tipo de iniciativas con las políticas públicas de acompañamiento al sector productivo impulsadas por la Provincia.

De Temperley y City Bell para conocer la Fiesta de la Flor

La convocatoria no se limitó a los vecinos de Florencio Varela. También llegaron visitantes desde otros puntos de la región para recorrer los puestos y participar de las actividades.

Gisela Salazar viajó desde Temperley para asistir a una clase de cuadros vivos y bonsái. Contó que las propuestas le parecieron interesantes para incorporar nuevas ideas de decoración.

Amalia Santarone, vecina de City Bell, llegó junto a su marido después de enterarse de la celebración. “No sabíamos que había algo así por la zona. Aprovechamos a venir con mi marido”, relató.

Durante la recorrida compró flores para colgar y productos para combatir las plagas de los frutales de su casa. La variedad de la oferta la dejó con ganas de volver en una próxima edición.

Los testimonios reflejan otra dimensión de la fiesta: además de la comercialización, el encuentro funciona como un espacio para compartir conocimientos, acercarse al mundo de las plantas y descubrir alternativas para el hogar.

El trabajo detrás de cada puesto

El ministro Javier Rodríguez destacó la articulación entre el Gobierno provincial, el Municipio y el sector productivo para generar un espacio de comercialización y encuentro con la comunidad.

Por su parte, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de Florencio Varela, Ricardo de la Fuente, remarcó la importancia de poner en valor las elaboraciones locales y generar oportunidades para que los productores y emprendedores puedan mostrarlas.

La fiesta terminó con una importante concurrencia y testimonios de ventas que superaron las expectativas de algunos participantes. Para quienes trabajan con flores y plantas, cada puesto fue también una vidriera para mostrar una actividad que exige dedicación durante todo el año.

En Villa Angélica, las flores fueron el punto de encuentro entre productores y visitantes. Pero el movimiento de esos tres días dejó algo más que una postal colorida: mostró el trabajo de quienes cultivan, venden y buscan sostener una producción que forma parte de la historia y la identidad de Florencio Varela.