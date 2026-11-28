El chirrido de una moto frenando de golpe sobre la avenida Hudson rompió la rutina del mediodía de Florencio Varela. Daniel Caride, de 46 años, acababa de cerrar un operativo de tránsito junto a su compañero Guillermo Mercado y había parado apenas unos segundos para guardar su chaleco refractario en el móvil de la Guardia Comunal. No hubo tiempo para preguntas: una pareja bajó desesperada y le puso en los brazos el cuerpo inerte de su hija chiquita. La nena no respiraba, estaba inconsciente y empezaba a ponerse morada.

Días después de aquel episodio que conmovió a Florencio Varela —cuando le practicó maniobras de reanimación en plena calle y la trasladó de urgencia al hospital—, Caride se reencontró con la madre y la niña en el centro del distrito y puso en palabras lo que vivió en esos minutos límite.

«Me la dieron en las manos y automáticamente empecé a hacerle la maniobra de Heimlich», relata Caride, todavía con la voz atravesada por la emoción después de ese abrazo de reencuentro. El cuadro era gravísimo: la pequeña estaba comiendo algo y se había atragantado. Después de dos o tres compresiones abdominales, alcanzó a ver una obstrucción en la boca y la sacó con los dedos. La nena largó una bocanada de aire, pero la pelea por su vida recién empezaba.

Guillermo Mercado, compañero de patrulla de la Guardia Comunal que acompañó el traslado de urgencia en Florencio Varela

Subieron a la mamá y a la nena al patrullero municipal y encararon a toda velocidad hacia el hospital local. Fueron los minutos más tensos en la carrera de este agente comunal que de joven estudió auxiliar de enfermería y que, aunque la vida lo llevó por otros rumbos, nunca dejó de lado su vocación de servicio.

Mientras esquivaba el tránsito con la sirena encendida, Caride miraba por el espejo retrovisor cómo la nena «iba y venía» y volvía a perder el conocimiento. Sin soltar el volante, le daba indicaciones precisas a la madre en el asiento trasero: «Por favor mamá, pegale entre los omóplatos, girala y ponela cerca de la ventanilla para que le entre aire».

Al llegar a la guardia pediátrica, la escena volvió a helarles la sangre: la nena otra vez no respondía. Antes de cruzar las puertas de emergencia, Caride volvió a aplicar golpes firmes en su espalda hasta lograr que expulsara un segundo resto —lo que parecía ser un pedacito de palo— que seguía bloqueando las vías respiratorias. Recién ahí volvieron el llanto y el aire con fuerza.

Veinte minutos después, el médico de guardia salió con el alivio que todos esperaban: las maniobras habían sido exitosas y el rápido accionar evitó que la falta de oxígeno dejara secuelas neurológicas.

El peso de la memoria

Para Daniel Caride, papá de cuatro chicos —dos mayores de una relación anterior y dos varones de 14 y 7 años con su actual esposa—, el uniforme municipal es mucho más que un sustento familiar que comparte con su padre, gruero de la Guardia Comunal, y su hermano. Es una trinchera diaria donde las historias personales se cruzan con el destino de los vecinos.

Detrás de la templanza que mostró en avenida Hudson había una cicatriz profunda. Años atrás, Caride participó del rescate en un voraz incendio en la zona de La Curva de Raimundo. Aquella vez logró sacar con vida a dos chiquitos de entre las llamas, pero una nena falleció en el lugar sin que pudiera hacer nada para evitarlo.

«Me había afectado muchísimo, pasé mucho tiempo pensando en que no había podido llegar a salvarla», confiesa hoy, ya con la paz del deber cumplido. El abrazo que se dio en el centro varelense con la mamá de la pequeña rescatada tuvo gusto a desahogo: «Creo que con esto se cerró una herida grande que tenía en mi vida. Voy a seguir estando donde tenga que estar, ayudando a la gente mientras pueda».

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