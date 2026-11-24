La niña estaba inconsciente cuando dos personas pidieron ayuda a agentes de la Guardia Comunal de Florencio Varela que recorrían la zona de avenida Hudson y 803. Le practicaron la maniobra de Heimlich, lograron liberar parte de la obstrucción y la trasladaron de urgencia al hospital.

Una recorrida de prevención se convirtió en una intervención de emergencia cuando dos personas pidieron ayuda a agentes de la Guardia Comunal de Florencio Varela que circulaban por avenida Hudson y calle 803.

Eran las 11:10 del viernes pasado cuando los ocupantes de una motocicleta hicieron señas al personal. Entre ellos se encontraba una nena de apenas 4 años que estaba inconsciente y presentaba una obstrucción de las vías respiratorias provocada por un objeto.

Ante la gravedad de la situación, los agentes comenzaron a practicarle maniobras de Heimlich. La intervención permitió expulsar parte del objeto que le impedía respirar y obtuvo una respuesta favorable.

Frente a la urgencia, se decidió trasladar a la pequeña en el móvil 18, a cargo del supervisor Guillermo Mercado y del agente comunal Daniel Caride, hasta un centro de salud.

La nena llegó con signos vitales favorables

Al arribar al hospital, la menor quedó en manos del personal del área de Pediatría.

Según el reporte de los agentes, el profesional les informó que la pequeña presentaba buenos signos vitales.

La intervención de los trabajadores comunales, que se encontraban realizando una recorrida por la zona, resultó decisiva para asistir a la nena en un momento crítico y facilitar su traslado inmediato al hospital.

La maniobra de Heimlich es una técnica de primeros auxilios que se utiliza ante un atragantamiento. Consiste en realizar compresiones abdominales para generar una presión que permita expulsar el objeto que bloquea las vías respiratorias y recuperar el paso del aire.