Un operativo con 37 allanamientos en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires terminó con nueve detenidos y otras 20 personas aprehendidas. La investigación apunta a una organización que habría ofrecido atención domiciliaria y traslados de pacientes con ambulancias y personal sin las habilitaciones correspondientes. También se investigan presuntas maniobras con fondos del PAMI y del IOMA.

Una red que habría ofrecido servicios médicos y traslados de pacientes sin contar con las habilitaciones correspondientes quedó en el centro de una investigación judicial con base operativa en Florencio Varela. El procedimiento incluyó 37 allanamientos en distintos distritos bonaerenses y la Ciudad de Buenos Aires, con nueve detenidos, otras 20 personas aprehendidas y el secuestro de siete ambulancias, vehículos, equipos médicos y documentación.

La investigación comenzó en enero de este año y buscó establecer cómo funcionaba la presunta organización, quiénes la integraban y de qué manera conseguía pacientes para sus servicios.

Según la información difundida por la agencia Noticias Argentinas, los investigadores detectaron que el grupo habría realizado atención domiciliaria y traslados a hospitales y centros especializados mediante prestaciones clandestinas.

Ambulancias ploteadas y personal sin matrícula

Uno de los puntos centrales de la investigación es la presunta utilización de camionetas ploteadas como ambulancias y parcialmente acondicionadas para el traslado de pacientes.

De acuerdo con las tareas investigativas y las intervenciones telefónicas citadas en la información oficial, las personas que integraban la organización habrían cumplido funciones de choferes, enfermeros y médicos sin contar con las habilitaciones o matrículas exigidas.

Los investigadores también reunieron indicios de que algunos pacientes podrían haber sido captados mediante maniobras engañosas. La información difundida señala, además, que ciertas prácticas presuntamente realizadas por integrantes de la red habrían agravado patologías preexistentes. Esas circunstancias deberán ser esclarecidas durante el avance de la causa.

Los vínculos con empresas y fondos de salud

La pesquisa también habría detectado una conexión con una empresa radicada en Avellaneda. Según la información publicada, empleados de esa firma derivarían servicios de atención y traslado a la organización investigada.

La coordinación habría estado a cargo del principal referente de la red, integrada por personas de distintas nacionalidades. Entre los investigados también habría una contadora pública.

Otro eje de la causa son las presuntas maniobras fraudulentas vinculadas con fondos destinados a prestaciones de salud, entre ellos los correspondientes al PAMI y al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).

La existencia y el alcance de esas maniobras forman parte de la investigación. La información disponible no permite afirmar que los organismos hayan sido responsables de los hechos ni establecer el monto de un eventual perjuicio económico.

37 allanamientos y siete ambulancias secuestradas

Los procedimientos se realizaron en Lomas de Zamora, Avellaneda, Quilmes, Tres de Febrero, Berazategui, La Plata y la Ciudad de Buenos Aires, además de los puntos vinculados con la base operativa señalada en Florencio Varela.

Durante los allanamientos se secuestraron siete ambulancias, autos, motos, autopartes y 57 teléfonos celulares. También se incautaron computadoras, dispositivos de almacenamiento, tarjetas de memoria, chips y documentación que ahora deberá ser analizada.

Entre los elementos relacionados con la actividad médica había 22 sellos médicos, 65 sellos de distintas instituciones sanitarias, recetarios, formularios de evaluación y talonarios de recetas vinculados con PAMI. Los agentes encontraron además tensiómetros, estetoscopios, oxímetros, glucómetros, instrumental quirúrgico, jeringas, agujas, gasas, sondas, medicamentos y prendas con inscripciones de servicios de emergencias.

El material secuestrado será parte del análisis destinado a reconstruir las actividades de la presunta organización, sus vínculos y el alcance de las prestaciones que habría realizado.

Una causa que sigue abierta

El procedimiento concluyó con nueve personas detenidas y otras 20 aprehendidas. Ambas situaciones procesales son distintas y no implican, por sí mismas, una condena.

La investigación está a cargo de la UFIyJ N.º 1, conducida por el fiscal Darío Provisionato, con intervención del juez de Garantías Marcelo Villagra, del Juzgado N.º 8 descentralizado de Florencio Varela, perteneciente al Departamento Judicial Quilmes.

La causa está caratulada como asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina por préstamo de nombre y usurpación de títulos y honores.

Ahora, los investigadores deberán determinar la participación que habría tenido cada persona, establecer si hubo otros integrantes y precisar cómo se organizaban los servicios que están bajo sospecha.

El dato que pone a Florencio Varela en el centro del caso es la base operativa que la investigación atribuye a la organización. Desde allí, según la hipótesis judicial difundida, se habría articulado una red de prestaciones médicas y traslados que ahora está bajo la lupa de la Justicia.