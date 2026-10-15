El Gol Trend sigue circulando por todo el país y todavía tiene mucho para ofrecer

Basta con mirar el tránsito de cualquier ciudad argentina para encontrarse con un gol trend en la esquina, estacionado frente a una escuela o trabajando como remís, ya que durante años fue uno de los hatchbacks más patentados del país y dejó una huella enorme en la memoria automotriz local. Producido por Volkswagen y pensado para un público amplio, combinó dimensiones compactas, un habitáculo bien aprovechado y un mantenimiento amable con el bolsillo, tres virtudes que hoy lo mantienen vigente en el mercado de usados.

Un compacto que supo ganarse a las familias

Se ofreció con carrocerías de tres y cinco puertas, con espacio para cuatro adultos y un baúl capaz de alojar el equipaje de las vacaciones en la costa, y esa practicidad lo convirtió en una elección frecuente para parejas jóvenes y familias que buscaban un auto único para todo. El volante liviano, la buena visibilidad y el radio de giro reducido lo volvieron un aliado ideal para quienes aprenden a manejar o estacionan a diario en calles angostas.

Su popularidad generó un parque enorme, y un parque enorme significa liquidez, porque resulta sencillo encontrar unidades en cualquier localidad, comparar entre varias opciones y revenderlo cuando llega el momento de cambiar. Esa abundancia también ayuda a que el valor de cada versión se mantenga ordenado, con diferencias razonables según año, kilometraje y equipamiento, algo que facilita la tarea de quien busca una referencia confiable antes de salir a recorrer vendedores.

Versiones y terminaciones que se consiguen hoy

Las primeras generaciones se ofrecían en terminaciones identificadas como Pack, con distintos niveles de equipamiento, mientras que las más recientes adoptaron la nomenclatura Trendline, Comfortline y Highline, que ordena la oferta de manera más clara. La de entrada resuelve lo esencial con un precio contenido, la intermedia suma aire acondicionado y detalles de confort, y la superior agrega pantalla multimedia, llantas de aleación y un interior algo más cuidado.

Entre las unidades más buscadas figuran las posteriores a 2014, ya que incorporan ABS y doble airbag como equipamiento de serie, un salto de seguridad que pesa mucho en la decisión de las familias. Quien dispone de un presupuesto ajustado puede conformarse con una versión anterior, aunque conviene comprobar el funcionamiento de cada elemento eléctrico, porque los levantavidrios, el cierre centralizado y las luces suelen dar pistas sobre el trato recibido durante los años de uso.

El color y el estado general de la carrocería también ayudan a ordenar la búsqueda. Los tonos claros disimulan mejor los rayones menores y suelen tener buena aceptación en la reventa, mientras que las pinturas oscuras lucen espectaculares cuando están bien cuidadas pero exigen más atención. Revisar con luz natural los paneles, los paragolpes y los marcos de las puertas permite descubrir retoques que de otra manera pasarían inadvertidos en una charla rápida con el vendedor.

Mecánica sencilla y repuestos al alcance

El motor 1.6 naftero que equipa a la mayoría de las unidades se caracteriza por una construcción simple, con un funcionamiento conocido por casi cualquier mecánico del país, y esa familiaridad abarata las reparaciones y acorta los tiempos en el taller. La correa de distribución requiere reemplazo según el intervalo que indica el manual, y confirmar esa operación en el historial resulta una de las verificaciones más rentables antes de concretar la compra.

La disponibilidad de repuestos constituye uno de los grandes argumentos a favor, ya que amortiguadores, kits de embrague, pastillas de freno y filtros se consiguen en comercios de barrio con una variedad amplia de marcas y valores. Esa red de proveedores permite elegir entre piezas originales y alternativas de buena calidad, y se traduce en costos de mantenimiento que acompañan a un presupuesto familiar sin grandes sobresaltos durante todo el año.

Entre los puntos que merecen una mirada atenta aparecen la suspensión delantera, golpeada por las calles bacheadas de muchas ciudades, las rótulas y los bujes, además del sistema de aire acondicionado en las versiones que lo incluyen. Una prueba de manejo de unos veinte minutos, con tramos de ruta y de ciudad, revela ruidos, vibraciones o tirones de dirección que ayudan a estimar la inversión necesaria para dejar la unidad en condiciones óptimas.

A quién le conviene realmente

El perfil más habitual es el de quien estrena el primer auto, ya sea un joven que acaba de obtener la licencia o una persona que decide dejar el transporte público, porque encuentra un vehículo noble, fácil de manejar y con un seguro de costo razonable. Su tamaño compacto reduce el estrés en las maniobras, y la altura de las butacas facilita la entrada y salida para pasajeros de todas las edades.

También funciona muy bien como herramienta de trabajo para repartos livianos, visitas comerciales o servicios de transporte por aplicación, donde la combinación de consumo moderado, repuestos accesibles y baúl generoso se traduce en ahorro sostenido. Los conductores que recorren muchos kilómetros por mes suelen valorar que el motor tolere un uso intensivo siempre que se respeten los cambios de aceite y los controles periódicos.

Las familias que ya cuentan con una camioneta o un SUV encuentran en el Gol Trend un segundo vehículo ideal para trámites, compras y trayectos escolares, liberando a la unidad más grande para los viajes largos. Con un costo de tenencia contenido y una reventa ágil, se integra al garage como una pieza práctica que cumple su función cada día sin demandar demasiada atención.