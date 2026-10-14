Una mujer de 27 años murió de un disparo en el rostro y otra, de 67, resultó herida en una pierna durante un enfrentamiento en el barrio Villa Monte Matadero, partido de Quilmes. Hay tres personas detenidas, entre ellas dos mujeres policías. Después del tiroteo incendiaron un patrullero y dos efectivos resultaron heridos.

El enfrentamiento ocurrió en la zona de Suipacha y Mozart, en el barrio Villa Monte Mataderos, Quilmes. Los disparos terminaron con la vida de una joven de 27 años, dejaron a otra mujer herida y dieron paso a una secuencia de incidentes que también alcanzó a la Policía: un patrullero incendiado y dos efectivos lesionados.

Por el hecho hay tres personas detenidas. Entre ellas, dos mujeres que integran fuerzas policiales distintas: una pertenece a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la otra a la Policía de la Ciudad. El tercer detenido es un hombre. Los investigadores buscan establecer qué participación tuvo cada uno en el enfrentamiento y quién efectuó los disparos.

Un conflicto vecinal que terminó a tiros en la Villa Monte Matadero de Quilmes

Las primeras versiones indican que el episodio habría comenzado por una disputa vecinal de larga data entre dos grupos del barrio. La discusión escaló hasta convertirse en un enfrentamiento armado.

En medio de los disparos, una mujer de 27 años recibió un impacto en el rostro y murió. Otra mujer, de 67, fue alcanzada por una bala en una pierna y recibió asistencia médica. Según la información difundida hasta el momento, se encuentra fuera de peligro.

La investigación deberá reconstruir cómo comenzó la confrontación, quiénes participaron y en qué circunstancias se produjeron los disparos que dejaron a las dos mujeres como víctimas.

Las denuncias de los vecinos y las sospechas sobre la venta de drogas

Alrededor del conflicto aparecen señalamientos vecinales sobre presuntas actividades de venta de drogas y amenazas. Según las versiones recogidas en el barrio, uno de los grupos involucrados tendría un lugar utilizado para comercializar estupefacientes y acumularía denuncias previas.

También surgieron cuestionamientos sobre la posible influencia de la condición policial de algunas de las personas involucradas. Sin embargo, esas acusaciones requieren documentación y verificación independiente: por ahora, no permiten afirmar que haya existido protección policial ni encubrimiento.

Determinar si hubo denuncias anteriores, qué respuesta recibieron y si guardan relación con el enfrentamiento será parte de las cuestiones que deberán aclararse con fuentes judiciales y policiales.

Incendiaron un patrullero y dos efectivos resultaron heridos

La violencia no terminó con los disparos. Durante los incidentes posteriores, un patrullero fue incendiado y dos efectivos policiales sufrieron lesiones.

Uno de ellos debió ser asistido por inhalación de humo. El otro sufrió un traumatismo en una pierna después de recibir el impacto de una piedra.

La secuencia obligó a intervenir a los servicios de emergencia y amplió el alcance de un episodio que comenzó con un enfrentamiento entre personas del barrio y terminó con una víctima fatal, otra mujer herida, tres detenidos y daños contra un móvil policial.

Una investigación con varios interrogantes

Ahora, la Justicia deberá establecer las responsabilidades penales por la muerte de la joven y las lesiones sufridas por la mujer de 67 años. También tendrá que determinar cómo se produjeron los incidentes posteriores y qué participación tuvo cada una de las personas detenidas.

El caso deja, además, interrogantes sobre las denuncias que los vecinos aseguran haber realizado antes del enfrentamiento. Para responderlos será necesario conocer los registros concretos, las actuaciones que se hayan iniciado y las decisiones adoptadas por las autoridades.

En Villa Monte Matadero, el saldo inmediato es irreversible: una joven asesinada, otra mujer herida y un barrio atravesado por una violencia cuyo origen y responsabilidades todavía deben esclarecerse.