Noche violenta en Varela: balazos, robos y una YPF asaltada

Cuatro hechos delictivos se registraron durante la madrugada de este lunes en distintos puntos de Florencio Varela. Un hombre fue baleado dos veces para robarle la moto y debió ser trasladado al Hospital Mi Pueblo. No hay detenidos en ninguno de los casos.

Asaltaron a seis playeros en la YPF de Ruta 36 y Senzabello

Tres delincuentes que se movilizaban a bordo de un rodado irrumpieron en la estación de servicio YPF Da Costa e Hijos S.A., ubicada en Ruta 36 y Senzabello S/N, y se apoderaron de dinero y efectos pertenecientes a los seis playeros que se encontraban trabajando en ese momento. Los asaltantes escaparon sin ser identificados. La estación es uno de los puntos habituales de carga de combustible de la Policía Bonaerense y el Municipio de Florencio Varela.

Lo balearon dos veces para robarle la moto

En la intersección de Avenida Hudson y Diagonal Los Guaraníes, una víctima fue atacada a tiros por delincuentes que le sustrajeron su motocicleta. El hombre recibió un disparo en la pierna izquierda y otro en el antebrazo izquierdo. Fue socorrido en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela, donde quedó internado.

Forzaron la puerta de un comercio en Hudson

Durante la misma madrugada, delincuentes ingresaron por la fuerza a un comercio en Hudson, forzando la puerta del establecimiento. Una vez adentro se llevaron la caja registradora con dinero, mercadería y bebidas alcohólicas. El hecho está siendo investigado y hasta el momento no hay detenidos.

Entraron a una vivienda en Almafuerte

Un cuarto hecho se registró en el barrio Almafuerte, en la esquina de España, donde delincuentes ingresaron a una vivienda y se apoderaron de dinero, ropa y efectos de valor. Al igual que en los otros casos, los autores lograron escapar sin ser identificados.