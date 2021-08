Policía que baleó a un limpiavidrios en CABA fue liberado: “siempre colaboró con la Justicia”, dijo su defensor

De acuerdo al video, desde el interior del habitáculo, el conductor, que luego se supo era un agente de la División Central de Datos de Drogas de la PFA, le hizo un gesto con el dedo para que no limpie el vidrio y cuando el joven cruza por delante del auto, el automovilista le tira el auto encima.

El abogado señaló que en la audiencia él solicitó el cese de la prisión preventiva al argumentar que ya no existen “riesgos procesales” –como el peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación- ya que la pesquisa está completa; y añadió que el fiscal Walter López estuvo de acuerdo con la decisión final del juez; vale remarcar que tal explicó el doctor Dieguez su cliente “siempre estuvo a disposición de colaborar con la Justicia”.

