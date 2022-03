Piden 20 años de prisión para el sujeto que apuñaló 11 veces a Morena P., para robarle una tablet

Por Romina Martinez Parfeniuk*

El juicio a Iván Cáceres por el ataque a la pequeña Morena P. cuando dormía en su casa de barrio San Francisco de Florencio Varela, entró en su recta final. Luego de la declaración de una decena de testigos, se realizaron los alegatos de las partes y la próxima semana el Tribunal Criminal N° 2 de Florencio Varela dará su veredicto. Para el representante del Ministerio Público Fiscal y el particular damnificado quedó acreditada la participación de Cáceres en el hecho y que apuñaló con vehemencia a la menor para ocultar el robo que había cometido en la vivienda.El primero solicitó una condena a 20 años de prisión y el segundo a 35 años de prisión.

La audiencia que se desarrolló ayer en el Tribunal ubicado en el barrio La Esmeralda fue de contenido emocional, ya que en el marco de los alegatos se reconstruyó todo lo que sucedió aquella madrugada del 13 de enero de 2019 cuando la vida de la familia Ponce- Zayas cambió para siempre y en especial en la más pequeña Morena de 7 años. Recordemos que el cuerpo de la niña de 19 kilos había sido ferozmente cortada y apuñalada por un vecino que intentó llevarse una tablet, que le habían obsequiado días antes.

Previo al desarrollo de los alegatos, declararon por la defensa una tia de la victima que narró los sucesos posteriores al ataque; el traslado de la niña al Centro de Salud del barrio San Francisco, el cómo se enteró de quién la había atacado y su actitud al acercarse al domicilio del agresor. “Escuché que Iván, el hijo de Carmen había salido de la casa de mi hermana y fui corriendo. Al llegar le dije a la tía de él lo que le había hecho a More; y luego vi cuando vino la policía como la madre de él les entregaba a ellos una tablet blanca y un buzo bordó” relató la mujer temblando – contó luego que sentía impotencia y bronca el tener al encartado cerca- ante los jueces Santiago Zurzolo Suárez; Natalia González Aguirre y Fabio Stremel.

Los letrados de la defensa de Cáceres presentaron un único testigo; la madre del encartado que remarcó no haber estado en el momento de los hechos cuando sucedieron, ni cuando fue aprehendido su hijo, argumentó sobre el procedimiento que realizó la policía en su domicilio, donde entregó algunas ropas de Iván. Al ser consultada por la Fiscalía sobre si había entregado una tablet y un buzo, ésta lo negó.

Declaró Cáceres

Finalizada la presentación de pruebas en el debate por medio de testigos. El imputado declaró ante los magistrados. Relató que ingresó a la vivienda de Zayas con fines de robo, que estuvo acompañado de otra persona, y que según él ese individuo apuñaló a la menor y luego lo intentó agredir. Aseveró que por “ miedo a que le suceda algo a su familia no dio el nombre de ese individuo”. En su relato en ningún momento habló o mostró emoción o tristeza por la menor que fue apuñalada en 11 ocasiones.

Basó su relato en un supuesto “temor por su vida” pero no aclaró que de no haber sido él quien lastimó a la niña de 7 años porqué no la auxilió.

Alegatos

El fiscal Marcelo Selier fue tajante en su alegato. Brindó un detallado informe de lo que sucedió aquella madrugada en la casa de la familia de Morena.

Con los elementos recogidos en los testimonios dados en el debate y en las pruebas presentadas en la Investigación Penal Preparatoria, realizó una línea de tiempo de lo sucedido entre las 3:30 y el ataque a la niña.

Posicionó los testimonios de tres testigos que sindicaron a Cáceres como quien intentó ingresar en sus viviendas con fines de robo. El primero a las 3:30 am cuando el morador de una vivienda a 8 cuadras de la de Morena , sorprendido a un masculino que intentó ingresar por una ventana; este tenía un buzo rojo con capucha. Luego a las 5 am otro vecino de a dos cuadras de la victima contó que su hija le pidió ayuda porque alguien se había querido colar en su primer piso, “ Lo corrí pero no lo pude alcanzar, tenía un buzo con capucha roja”; la ultima testigo la vecina de al lado de la casa de Morena, la agente de la Bonaerense lo vio salir a Caceres corriendo de la casa de la victima y luego a la madre y padrastro con la niña desvanecida en los brazos. “ Lo vi salir de la casa y me di cuenta que era Iván Cáceres”.

Para el representante del Ministerio Público Fiscal quedó acreditada la presencia y participación del encartado en el lugar del los hechos y encuadró su imputación en los delitos de “Robo Simple en Concurso Real con Tentativa de Homicidio Calificado Criminis Causa por haber sido cometido para cubrir el robo y cubrir su impunidad”.

A su turno el particular damnificado Dr. Marcelo Valenti coincidió en algunos planteos de la Fiscalía , pero rechazó el planteo de que el cuchillo encontrado en la vivienda de Morena sea con el que fue atacada. “La niña tenía 7 años, pesaba 19 kilos y se le infringieron 11 puñaladas… el arma con la que la atacó se la llevó con él. Si la hubieran apuñalado con es cuchilla no hubiera sobrevivido… Las puñaladas fueron en zonas vitales ( cuello- pulmon- torax ), quien ataque esas zonas busca causar la muerte a la víctima”.

También, Valenti planteó incongruencias en la declaración del encartado que aseveró a los jueces del Tribunal 2 que “tenía miedo de declarar por su familia”. “ Cáceres dice que tenía miedo por su familia amenazada y por su vida pero se lo vio riéndose y bailando en una red social donde subió un video… esto causó más dolor a la víctima y a su familia porque esa fue una actitud burlona y de desprecio por la vida de la niña atacada” remarcó el letrado.

Para cerrar su alegato, Valenti solicitó la calificación de “Robo agravado – el máximo de la pena- , Homicidio Agravado en grado de tentativa – escala máxima de la pena – , ambos en concurso real. Remarcando el agravante por le multiplicidad de heridas en la victima , el ensañamiento.

A su turno los Dres. Ricardo Muro y José Matillia – defensores de Cáceres- , argumentaron en sus lineamientos que su defendido “reconoció participar del robo, pero que es ajeno al ataque”, que su ahijado procesal reciba una condena por robo al mínimo de pena y su absolución por el Homicidio Calificado en Grado de Tentativa.

Los magistrados Santiago Zurzolo Suárez; Natalia González Aguirre y Fabio Stremel se tomaran adelantaron que el martes próximo se realizará el adelanto de veredicto .

*Periodista y Diplomada en Criminalistica y Criminología; y Periodismo Judicial