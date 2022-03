Ahorra dinero en la decoración de casa con este arte digital gratis y como cambiar el tamaño de las láminas para imprimirlas: pequeño tutorial

Estos mandalas están de moda, sobre todo el estilo africano, donde no falta la representación del león, el rey de la selva. Este tipo de alternativa se ha hecho muy popular en los últimos tiempos, ya que la meditación y el feng shui han cobrado especial relevancia para alejar los pensamientos negativos y reducir el nivel de estrés en nuestra sociedad moderna.

