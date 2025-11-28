Mussi, hasta siempre: El adiós masivo al intendente histórico de Berazategui que gobernó hasta el último aliento

Miles de vecinos despidieron con aplausos y lágrimas al líder que construyó una ciudad durante cuatro décadas. Kicillof: «Un verdadero prócer bonaerense». La edición impresa de Infosur completa con los títulos más impactantes de la semana.

Berazategui vivió este miércoles uno de los días más emotivos de su historia: el sepelio de Juan José Mussi, el intendente que gobernó el distrito durante más de 40 años y que murió el lunes pasado a los 84 años. Miles de vecinos, junto a las principales figuras del peronismo bonaerense y nacional, dijeron el último adiós a quien fue considerado «un prócer del conurbano».

La despedida comenzó el martes en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo, donde una marea humana desfiló desde la mañana para darle el último adiós al «Doctor», como lo llamaban en los barrios. El gobernador Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Eduardo Duhalde y su esposa Chiche, junto a intendentes de toda la provincia, acompañaron a la familia en una ceremonia religiosa cargada de dolor y gratitud.

«Nada era para él. Todo era para Berazategui, para su pueblo», dijo Kicillof con la voz quebrada. «Hoy despedimos a un verdadero prócer y un ejemplo. Estamos frente a una enorme pérdida para 17 millones de bonaerenses», agregó el gobernador ante el micrófono.

La edición impresa de Infosur

La tapa de Infosur de esta semana reúne las historias más importantes del sur del conurbano. Además de la despedida a Mussi, te contamos:

500 metros de horror: Giro en la investigación del crimen en el penal de Varela. Liberan a 5 guardias y detienen al jefe de noche por el asesinato del cadete Cristian Moyano.

Giro en la investigación del crimen en el penal de Varela. Liberan a 5 guardias y detienen al jefe de noche por el asesinato del cadete Cristian Moyano. Parió en calle de tierra: Una vecina de Pico de Oro asistió un parto porque la ambulancia del SAME nunca llegó. Nació Paula de 3,2 kilos.

Una vecina de Pico de Oro asistió un parto porque la ambulancia del SAME nunca llegó. Nació Paula de 3,2 kilos. Muerta en la morgue: La familia denunció su desaparición hace 38 días. El Hospital Mi Pueblo tardó un mes en avisar que había fallecido.

La familia denunció su desaparición hace 38 días. El Hospital Mi Pueblo tardó un mes en avisar que había fallecido. Tasas 35% más caras: Hoy se vota en el Concejo Deliberante de Varela el presupuesto 2026. Suba escalonada: 25% en enero y 10% en mayo.

Lee la edición completa

Ayudanos a sostener el periodismo local

Infosur es tu diario. Desde hace años trabajamos para contar las historias que nadie más cuenta, para estar en cada barrio, para darle voz a los vecinos del sur del conurbano.

Hacer periodismo local de calidad cuesta. Por eso decidimos no cerrar nuestras ediciones para suscriptores exclusivos, porque creemos que la información es un derecho. Pero necesitamos tu apoyo para seguir.

Si valorás nuestro trabajo, si leés nuestras crónicas, si compartís nuestras noticias, podés ayudarnos con un aporte solidario. Lo que puedas, lo que consideres justo. Cada aporte nos permite seguir contando tu realidad.

Apoyá el periodismo local Desde hace más de 20 años, Infosur informa con mirada local desde Florencio Varela, Quilmes y Berazategui. Tu aporte voluntario nos ayuda a seguir haciendo periodismo libre, independiente y desde el territorio. Aportar $1.000 / mes Aporte único Aliado Infosur $3.000 / mes Gracias por hacer posible que sigamos contando las historias de nuestro sur bonaerense.

Gracias por ser parte de Infosur. Gracias por el aguante.

El legado de Mussi

Juan José Mussi falleció el lunes 24 de noviembre después de tres días de internación en el Hospital El Cruce. Tenía 84 años y llevaba más de cuatro décadas al frente de la intendencia de Berazategui, un distrito que transformó desde su gestión como médico de barrio devenido en líder político.

Hasta su último mensaje desde la terapia intensiva fue para resolver alguna necesidad de su distrito. Peronista de la vieja escuela, nunca dejó de atender a sus vecinos con esa cercanía que lo caracterizó durante toda su vida pública.

El velatorio del martes reunió a miles de berazateguenses que desfilaron durante horas frente al cajón en el Centro Municipal Roberto De Vicenzo. Banderas, aplausos, lágrimas y agradecimientos marcaron una jornada histórica para la ciudad.

Las otras historias de la semana

Crimen en el penal: 500 metros de horror

La investigación por el asesinato del cadete Cristian Moyano dio un giro inesperado. Tras liberar a los cinco agentes inicialmente detenidos, la Justicia procesó al jefe de noche del penal de Varela y a otros tres penitenciarios. La autopsia reveló más de 25 lesiones en el cuerpo del joven de 24 años, quien murió en el trayecto entre su celda y el sector de Sanidad. La distancia: apenas 500 metros que se convirtieron en su calvario final.

Parió en la calle porque la ambulancia no llegó

Paola Altamirano dio a luz a su quinta hija, Paula, en la esquina de Berna y Checoslovaquia del barrio Pico de Oro. Su vecina Soledad Moreno, sin saber cómo hacerlo, asistió el parto de emergencia después de que la ambulancia del SAME nunca llegara. Un drama que expone la precariedad del sistema sanitario en las zonas más vulnerables de Florencio Varela.

38 días en la morgue sin que nadie avisara

María Isabel Escalada fue trasladada en ambulancia al Hospital Mi Pueblo el 18 de octubre. Su familia la buscó durante más de un mes, llegó a denunciar su desaparición, y recién el 25 de noviembre el hospital informó que había fallecido el mismo día de su ingreso. Su cuerpo permaneció todo ese tiempo en la morgue. Una tragedia burocrática que conmueve a Varela.

Hoy se votan el aumento de tasas y el presupuesto 2026

Esta mañana, mientras sale esta edición, el Concejo Deliberante de Florencio Varela vota el presupuesto 2026 de $159.582 millones y la ordenanza fiscal que fija un aumento del 25% en las tasas desde enero y un adicional del 10% desde mayo. En total, un 37,5% de incremento que impactará en los bolsillos de todos los varelenses.

Seguí a Infosur

No te pierdas ninguna noticia del sur del conurbano. Seguinos en nuestras redes sociales y compartí esta edición con tus vecinos. El periodismo local se sostiene entre todos.