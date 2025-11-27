Indignación en Varela: así robó dentro del cuartel de Bomberos

Las primeras luces del domingo todavía no habían terminado de abrirse paso sobre la avenida San Martín cuando un hecho tan insólito como indignante sacudió a Florencio Varela. En el silencio habitual de la mañana, un hombre ingresó al Cuartel Central de los Bomberos Voluntarios de Florencio Varela y recorrió sus pasillos como quien camina por un lugar ajeno sin medir límites ni respeto. Lo hizo sin apuro, sin levantar sospechas y con la frialdad de quien conoce la oscuridad de su propio acto.

El ladrón, registrado en las cámaras de seguridad, avanzó directamente hacia el vestuario femenino, un espacio reservado para las mujeres del cuerpo y que, por fortuna, en ese momento estaba vacío. Desde allí sustrajo mochilas, zapatillas y efectos personales de las bomberas, elementos que forman parte de su día a día y de su tarea voluntaria, muchas veces realizada después de largas jornadas de trabajo.

El ingreso y la retirada sigilosa del delincuente —por los fondos del cuartel— quedaron grabados en video. Las imágenes fueron difundidas por los propios Bomberos Voluntarios a través de sus redes sociales, acompañadas de un mensaje cargado de dolor y bronca.

“Sí, esta persona —si así se le puede llamar— le roba a los bomberos voluntarios, al bombero que arriesgaría su vida para salvarlo a él”, expresaron desde el área de Prensa y Difusión del cuerpo.

En el posteo, los bomberos remarcaron la impotencia que sienten ante un hecho que no solo afecta lo material, sino que quiebra un pacto social elemental: la solidaridad hacia quienes se entrenan y exponen cada día para asistir al prójimo.

Mientras el video se viralizaba en el distrito, vecinos y vecinas de diferentes barrios de Varela expresaron su repudio y su apoyo al cuerpo de voluntarios, un símbolo comunitario de compromiso y entrega que convoca respeto desde hace décadas.

Las denuncias correspondientes ya fueron radicadas en sede policial, y se espera que el registro visual permita identificar rápidamente al autor del robo.

En Florencio Varela, donde el trabajo de los Bomberos Voluntarios es parte del corazón comunitario —con incendios, rescates y emergencias atendidas a toda hora— el hecho cayó como un golpe inesperado. Un recordatorio de que incluso quienes están siempre dispuestos a ayudar no quedan al margen de la inseguridad cotidiana.

Pero también, una muestra de que la comunidad está alerta y unida, dispuesta a defender a quienes se juegan la vida por los demás.