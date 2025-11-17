Morena Rial comparte celda con una detenida por el triple crimen de Florencio Varela: la inesperada amistad en la cárcel de Magdalena

La hija de Jorge Rial está alojada en la Unidad Penal N° 51 de Magdalena, acusada de robo agravado. Convive en el mismo pabellón con Florencia Ibáñez, detenida por el brutal asesinato de tres personas en Florencio Varela. Su abogado confirmó que «son amigas, no solo compañeras de celda».

MAGDALENA / FLORENCIO VARELA – Detrás de los muros de la Unidad Penal N° 51 de Magdalena, donde el tiempo transcurre lento entre rejas y patios de cemento, se gestó una amistad improbable. Morena Rial, la hija mediática de Jorge Rial, comparte celda y cotidianidad con Florencia Ibáñez, una de las detenidas por el triple crimen de Florencio Varela, uno de los casos policiales más brutales y resonantes del conurbano bonaerense de los últimos años. Dos mujeres, dos historias, dos delitos completamente distintos. Pero una misma realidad carcelaria que las unió en una relación que ya trascendió la mera convivencia forzada.

«Son amigas, no son compañeras. Son dos causas y delitos distintos, pero ambas están detenidas», confirmó el abogado defensor de Morena Rial en diálogo con medios especializados. La aclaración no es menor: en el lenguaje carcelario, ser «compañeras» implica simplemente compartir espacio. Ser «amigas» significa algo más profundo: complicidad, confianza, apoyo mutuo en un entorno hostil.

Morena Rial: de los flashes a la celda

Morena Rial, de 33 años, está actualmente alojada en la Unidad Penal N° 51 de Magdalena enfrentando una imputación por robo agravado, un delito que podría derivar en una pena de hasta cuatro años de prisión si es declarada culpable. La acusación se enmarca en un episodio ocurrido en Córdoba, provincia donde Morena residía antes de su detención.

Según el expediente judicial, se la acusa de haber participado en el robo de elementos de una vivienda. Los detalles del caso no han sido completamente revelados por pedido de la defensa, pero fuentes judiciales confirmaron que la carátula es «robo agravado», lo que implica el uso de alguna agravante: puede ser escalamiento, uso de arma, o robo en banda.

Para Morena, la detención significó un quiebre brutal con su vida anterior. Hija del conductor televisivo más famoso de Argentina, creció bajo el ojo público, con cámaras documentando cada paso de su adolescencia y juventud. Sus romances, sus embarazos, sus conflictos familiares, todo fue material de tapa de revistas y portales de espectáculos.

Ahora, lejos de las cámaras y los flashes, vive en una celda de pocos metros cuadrados, con horarios estrictos, comida institucional y una rutina que nada tiene que ver con su vida anterior.

Florencia Ibáñez: detenida por el triple crimen de Varela

Del otro lado de la celda está Florencia Ibáñez, cuyo nombre quedó grabado en la memoria colectiva del conurbano sur por su presunta participación en el triple crimen de Florencio Varela. El caso conmocionó a la opinión pública: tres jóvenes asesinadas brutalmente en un hecho que combinó violencia extrema, venganza y una trama que involucró a varias personas.

Ibáñez fue detenida por su presunta participación en el crimen y cumple prisión en Magdalena. ¿Qué tienen en común Morena Rial y Florencia Ibáñez más allá de compartir un pabellón? Aparentemente, mucho más de lo que se podría imaginar. Según fuentes del Servicio Penitenciario consultadas por este medio, las dos mujeres establecieron un vínculo que va más allá de la convivencia obligada. Comparten mate, charlas, intimidades. Se apoyan mutuamente en un contexto donde la solidaridad entre internas puede ser la diferencia entre sobrevivir o quebrarse.

La vida en la Unidad 51

La Unidad Penal N° 51 de Magdalena es una cárcel de mujeres que alberga a cientos de internas, desde procesadas esperando juicio hasta condenadas cumpliendo sus sentencias. Las condiciones de detención, como en la mayoría de las cárceles argentinas, distan de ser ideales. Hacinamiento, falta de actividades recreativas, escaso acceso a programas educativos o laborales.

En ese contexto, las alianzas entre internas son fundamentales. «La cárcel es dura para cualquiera, pero especialmente para las mujeres», explicó una trabajadora social que se desempeña en el sistema penitenciario bonaerense y que pidió no ser identificada. «Las mujeres presas sufren doble estigma: el de ser delincuentes y el de ser ‘malas madres’ si tienen hijos afuera. Entonces se apoyan entre ellas, crean redes de contención, se vuelven familia».

En el pabellón donde están alojadas Morena e Ibáñez conviven otras internas con historias diversas. Algunas acusadas de delitos menores, otras de crímenes graves. Todas compartiendo el mismo espacio, las mismas duchas, el mismo patio de recreo.

El abogado que confirmó la amistad

Fue el propio abogado defensor de Morena Rial quien confirmó públicamente la relación entre su clienta y Florencia Ibáñez. «Son amigas, no son compañeras. Son dos causas y delitos distintos, pero ambas están detenidas», declaró en una entrevista radial.