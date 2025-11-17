Florencio Varela bailó al ritmo del Martín Fierro: cientos de vecinos celebraron el Día de la Tradición

El Municipio organizó una gran fiesta popular en pleno centro de Florencio Varela para homenajear al autor del Martín Fierro. Con ballets folklóricos, música en vivo, stands gastronómicos y familias enteras disfrutando bajo el sol de noviembre, la jornada reivindicó las raíces argentinas en una tarde donde la identidad nacional se vivió a pura emoción.

FLORENCIO VARELA – La esquina de 25 de Mayo y Chacabuco, en pleno corazón de Florencio Varela, se transformó el sábado en un escenario a cielo abierto donde el folklore argentino volvió a latir con fuerza. Guitarras, bombos, zapateos y polleras que volaban al compás de chacareras y gatos. El aroma de empanadas recién salidas del horno mezclándose con el de los choripanes en la parrilla. Familias enteras con mate en mano, chicos corriendo entre los stands, abuelos tarareando zambas que aprendieron de memoria hace décadas. Florencio Varela celebró el natalicio de José Hernández, el autor del Martín Fierro, con una fiesta popular que tuvo todo: música, danza, gastronomía y ese orgullo de ser argentinos que a veces se guarda en el cajón y otras explota en días como este.

La convocatoria del Municipio fue un éxito. Desde el mediodía, el centro varelense comenzó a llenarse de gente que llegaba desde todos los rincones del distrito. Villa del Plata, Lomas de Monteverde, Chacabuco, Villa Hudson, El Triangulo. Vecinos y vecinas que dejaron sus casas atraídos por la promesa de una tarde diferente, lejos de las pantallas y cerca de las raíces.

Watson y el rescate de lo nuestro

El intendente Andrés Watson fue uno de los primeros en llegar. Caminó entre los stands, saludó a los bailarines, probó las empanadas, posó para las selfies que le pedían los vecinos. En su breve discurso de apertura, definió la jornada con claridad: «Una gran fiesta, una manifestación del arte. Rememoramos los valores patrióticos, las tradiciones, nuestra bandera y símbolos más importantes».

No fueron palabras huecas. En tiempos donde lo «argentino» parece diluirse entre la globalización, las redes sociales y las modas importadas, una fiesta como esta funciona como ancla identitaria. Un recordatorio de que antes de ser consumidores globales, somos herederos de una cultura que tiene bombos, guitarras y versos gauchescos.

Watson lo sabe. Y por eso apostó a este tipo de eventos que rescatan la memoria colectiva. «No podemos olvidar quiénes somos ni de dónde venimos», insistió el intendente ante los medios presentes. «José Hernández nos dejó en el Martín Fierro una obra que es mucho más que literatura. Es un documento de nuestra identidad, de nuestras luchas, de nuestra forma de ver el mundo».

Los ballets que hicieron vibrar el centro

La secretaria de Cultura, Deportes y Recreación, Estefanía Nieva, fue la gran arquitecta de la jornada. Coordinó a más de diez grupos de ballet folklórico de la zona, gestionó los stands gastronómicos, organizó la grilla de músicos. «La participación de grupos de ballet, stands gastronómicos, músicos que evocaron las raíces argentinas a fin de reivindicar nuestra historia», resumió Nieva, visiblemente emocionada por el resultado.

Los ballets fueron, sin dudas, el plato fuerte de la tarde. Conjuntos de danza de distintos barrios de Florencio Varela subieron al escenario montado especialmente para la ocasión. Vestidos con trajes típicos —bombachas, botas de potro, pañuelos al cuello, polleras con vuelo, blusas bordadas—, los bailarines desplegaron coreografías que arrancaron aplausos y silbidos del público.

El «Ballet Municipal de Florencio Varela» abrió la jornada con un gato correntino que encendió el clima. Después llegó el turno del conjunto «Tierra del Valle», integrado por chicos y chicas de Chacabuco. Entre ellos estaba la sobrina y la hermana de Silvia Herrera, que había viajado especialmente desde ese barrio para verlas bailar.

«Me pareció muy lindo, principalmente para que las infancias conocieran las costumbres del país», comentó Silvia emocionada, después de filmar con su celular cada segundo de la actuación de sus familiares. «Los pibes de ahora están todo el día con el trap y el reggaetón. Está bien, pero también tienen que saber que acá hay chacareras, zambas, escondidos. Eso también es nuestro».

Comida criolla y memoria del paladar

Los stands gastronómicos fueron otro imán para los vecinos. Empanadas de carne, de pollo, de humita. Locro humeante servido en platos hondos de loza. Choripanes con chimichurri casero. Pastelitos de membrillo y batata. Tortas fritas espolvoreadas con azúcar. Y mate, mucho mate, circulando de mano en mano como si fuera la comunión laica de los argentinos.

«La comida es memoria», filosofó Don Ramón, un jubilado de 78 años que atendía uno de los stands junto a su mujer. «Vos comés una empanada bien criolla y te acordás de tu vieja, de tu abuela, de cuando eras pibe y te juntabas con la familia los domingos. La comida te conecta con quién sos».

Ramón y su esposa María habían preparado más de 200 empanadas para la jornada. A media tarde, ya no les quedaba ni una. «Vendimos todo. La gente tenía hambre de esto, literal y figurado», bromeó María mientras limpiaba la mesa del stand.

En otro puesto, un grupo de madres del merendero «La Esperanza» de Villa Hudson vendía tortas fritas para recaudar fondos. «Lo que juntemos hoy va a los chicos del comedor», explicó una de ellas. «Así que es doble fiesta: celebramos nuestras tradiciones y ayudamos a los que más necesitan».

Los testimonios que pintan la jornada

Teresa Juárez llegó desde Lomas de Monteverde con su marido y sus dos nietas. Había visto la publicación del Municipio en Facebook y decidió que era el plan perfecto para el sábado. «La pasé excelente. Me gustaron todos los espectáculos», contó con una sonrisa mientras sus nietas jugaban cerca. «Fue una jornada ideal para compartir y no olvidar de dónde vinimos», aseguró.

Teresa tiene 65 años y nació en Santiago del Estero. Se vino al conurbano en los años 80 buscando trabajo, como tantos otros. «Yo me crié con el folklore. Mi papá tocaba el bombo, mi mamá cantaba. Esto para mí es volver a casa», confesó emocionada.

Romina Bossi, de Villa del Plata, tenía un motivo extra para festejar: era su cumpleaños. «Supe de la actividad por las redes del Municipio y acudí a festejar mi cumpleaños acá con mi familia», relató. En lugar de una fiesta en su casa o en un salón, eligió celebrar en medio de la fiesta popular. «Me parecía mejor plan esto que encerrarme en cuatro paredes», explicó.

Para Romina, la jornada tuvo un valor simbólico importante. «Es la oportunidad de reafirmar el arraigo a la nación», reflexionó. «Los chicos crecen mirando YouTubers gringos, escuchando música en inglés, usando palabras que ni entendemos. No está mal eso, pero también tienen que saber que son argentinos, que tienen una historia, una cultura. Días como hoy sirven para eso».

La música que hizo vibrar la tarde

Además de los ballets, la jornada contó con músicos en vivo que desplegaron un repertorio de folklore clásico. Guitarreros, bombeadores, acordeonistas. Sonaron zambas de Atahualpa Yupanqui, chacareras de Los Hermanos Ábalos, gatos cuyanos, escondidos tucumanos.

El dúo «Raíces del Sur», integrado por dos hermanos varelenses, interpretó una versión emocionante de «Zamba para olvidarte» de Daniel Toro. El silencio que se hizo en la esquina de 25 de Mayo y Chacabuco mientras la guitarra desgranaba los acordes fue elocuente. Algunos lloraron. Otros cantaron bajito, como para no romper la magia.

«El folklore te toca el alma», dijo uno de los músicos después de bajar del escenario. «No es música para la cabeza, es música para el corazón. Y creo que eso es lo que la gente necesita hoy: que le toquen el corazón».