Masacre de Varela: cinco años de impunidad

Por Romina Martinez Parfeniuk *

Hace 5 años comenzábamos a narrar la historia de In-Justicia más grande de Florencio Varela. Un desconocido con un arma de fuego disparaba en la humanidad de cuatro adolescentes que habían salido a bailar. Un desconocido cometía cerca de las 6 am del 11 de febrero de 2017 en la avenida Senzabello y Los Andes, el femicidio de Denise Juárez (17) y Sabrina Barrientos (16) y dejaba gravemente heridas en la av. Senzabello y Los Andes a Nemesis Núñez y Magaly Pineda. Hubo detenidos que fueron dejados en libertad. La causa tuvo un fiscal hombre, luego paso a una fiscalía a cargo de una mujer hasta que de la noche a la mañana apareció la hipótesis de un mejor como el autor material del crimen. Esto derivó que el expediente quedara en manos del Fuero de Responsabilidad Juvenil N° 1 local, quienes archivaron la investigación, mientras se cumplían 6 meses del hecho y los allegados de las victimas llevaban adelante su duelo. Quienes integran el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires aún les deben respuestas a las familiares de las jóvenes que en silencio rezan cada día para encontrar al que les arrebató sueños e ilusiones a dos adolecentes varelenses.

Dolor y pedido a la justicia

Como todos los años, este medio no olvida lo que denominamos en su momento “La Masacre de Varela” y hoy a 5 años del hecho la renombramos como “El caso no resuelto más importante de Florencio Varela” o “In-Justicia más grande de Florencio Varela”.

En Florencio Varela y en Mar del Plata -donde vive el papá y hermanas de Sabrina- lo que vivieron desde aquella madrugada del 11 de febrero de 2017 está a diario presente. El dolor, la tristeza y la angustia por la pérdida de las dos jóvenes, no termina, no se acaba, las heridas sangran a cada momento y más cuando no hay un culpable.

“Me duele decirlo,pero la muerte de mi hija y su amiga fue tapada y nunca vamos a saber quien les quitó la vida”, Sandra Gómez.

“Febrero para mí es vivir con tristeza y angustia” cuenta Sandra Gómez – mamá de Sabrina Barrientos. “Todos los años trato de viajar a Mar del Plata, para estar con mis otros hijos y que no me duela tanto que me falta Sabri, pero su falta es muy grande” remarcó la mujer quien es una de las personas que cada 11 de febrero y a lo largo del año se acerca al monolito que instalaron en el lugar donde fueron atacadas y coloca flores o plantas para recordar a su hija y a su amiga Denise. “Hace 5 años que pasó esto. Cerraron como si nada la causa y la archivaron. No me entregaron el celular, ni las pertenencias de mi hija” remarca.

Con indignación Gómez asegura “no creo ya en la justicia. Cerraron todo sin investigar. Para ellos fue un menor y no les importó la vida de Sabrina y de Denise” y sentencia “las que saben que pasó aquel día son Sabri, Denise, Priscila y Nemesis, pero lamentablemente Denise y Sabrina no pueden hablar… a las otras chicas nunca más las vimos… Ojala algún día puedan hablar, pero me duele decirlo pero la muerte de mi hija y su amiga fue tapada y nunca vamos a saber quien les quitó la vida”.

“Queremos que se investigue, que llamen a los testigos”, Noelia Juárez, tía de Denise.

Noelia Juárez, tía de Denise, al ser consultada por este nuevo aniversario sin justicia por su sobrina y su amiga aseguró “Lo único que se pide es justicia, pero para ello necesitamos que el Fiscal se digne a tomar la causa y llame a declarar a Magali y a Nemesis. Ellas son testigos presenciales de lo que pasó el 10 de febrero y la madrugada del 11”.

En su pedido de esclarecer el caso, Juárez remarcó “Pasaron 5 años y queremos que el Fiscal haga reconstrucción de los hechos y que investigue. Puede llamar a las dos testigos y contarnos a todos qué pasó el 11 de febrero de 2017, para encontrar y detener a los verdaderos culpables. La Fiscalia nos debe una respuesta por Denise y Sabrina”.

La captura del video donde se observa al misterioso sujeto.

“El Fiscal nos debe una respuesta”, Yanina Barrientos, hermana de Sabrina

Desde Mar del Plata, Yanina Barrientos, hermana de Sabrina, no se cansa de pedir por el esclarecimiento del crimen donde fue víctima su hermana y su amiga. “Cerraron la causa, la archivaron. No nos dieron pelota y las veces que quisimos que nos atiendan nos cerraron las puertas… Nunca nos recibieron para darnos una respuesta del femicida de Sabrina y Denise. Se quedaron con que supuestamente fue un menor, pero no investigaron nada más… taparon todo” relata la joven.

“Ninguna de las presentaciones que hicimos para que se investigue y se haga cumplir la ley lo rechazaron” enumera Barrientos y recalca “En Varela se tapó todo con el presunto autor de 14 años”.

“No esclarecieron nada. No nos dieron muestras para estar convencidos de que ese pibe fue el que mató a las chicas. Encontraron a alguien que dicen que es el asesino que casualmente es menor, que según ellos no pueden hacer nada. A él lo dejan libre, a nosotros no nos dieron explicaciones de cómo fueron los hechos y nos dejaron sin justicia” reclama la mujer hermana de una de las víctimas de la Masacre de Varela.

“Donde se vio que asesinen a dos chicas en la vía publica, que los Fiscales no investigue, que la municipalidad entregue imágenes del hecho con mala calidad y que no sirvan… y es vergonzoso que para que mi hermana Sabrina y su amiga Denise tengan justicia , tengamos que nosotros buscar al asesino” sentencia.

Archivada y sin interés del Fuero Juvenil por develar quién y por qué las mataron

La causa el femicidio de Denise Juárez y Sabrina Barrientos es la PP-13-02-001343-17/01, caratulada “(menor de edad), s/ Homicidio agravado por el vinculo – Art. 80 Inc 1°. Homicidio agravado por ensañamiento, alevosía o insidia Art. 80 Inc 2°. Homicidio de una mujer cometido por un hombre mediando violencia de género (femicidio) Art. 80 Inc 11. Homicidio agravado por ensañamiento, alevosía o insidia en grado de tentativa Art. 80 Inc 2°. Permanece archivada en algún cajón del edificio de calle Concejal Pagani entre av. San Martin y 25 de Mayo, sede del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil 1 de Fcio Varela.

Para el fiscal Cipollone quien apretó el gatillo matando a Denise y Sabrina e hirió dejando con secuelas a Némesis Núñez y a Magali Pineda es “un varón de en su momento 14 años”, edad que impide ser imputado por un delito. Hoy quien figura en los registros del expediente antes mencionado tendría entre 19 y 20 años de edad y está libre de culpa y cargo por el crimen que habría cometido al disparar con puntería perfecta a los cuerpos de Denise, Sabrina, Magaly y Nemesis.



Las sobrevivientes

Este medio pudo charlar el pasado año con una de las jóvenes que sobrevivió a la Masacre de Varela, Magaly Pineda.

Hoy la joven que vive en el barrio Complejo Las Margaritas junto a su madre, hermanos y su pequeño hijo, se gana la vida haciendo changas y enfrenta los dolores en su cuerpo de aquellos disparos que mataron a sus amigas Denise y Sabrina. Magaly poco habla de aquel 11 de febrero, pero si de las secuelas que le dejaron las balas en su cuerpo. Tal es asi, que por las lesiones en su cráneo debe realizarse una operación para no perder la vista, entre otros problemas de salud.

En el caso de Némesis Núñez, el último dato que este medio pudo saber es que la joven junto a sus padres vivía en el barrio San Francisco de Florencio Varela, había recibido ayuda de una militante social local y luego junto a su familia se mudó de ese barrio.

* Periodista y diplomada en Criminalística y Criminología