Lo que logramos juntos en 2025

Infosur cumplió en junio 21 años de periodismo local. Un año de desafíos, historias del territorio y el acompañamiento de los vecinos de Florencio Varela, Quilmes y Berazategui. Así llegamos hasta acá, gracias a nuestra comunidad.

Durante 21 años, Infosur caminó las mismas calles que recorren los vecinos todos los días. Vio crecer barrios, registró crisis, celebró alegrías, acompañó luchas y documentó los cambios que marcaron a Florencio Varela, Quilmes y Berazategui. Lo hicimos siempre desde la calle, desde el barro y desde la vereda donde nace la noticia real.

Este 2025 no fue un año fácil para nadie. Pero aun así, el diario siguió en pie: en la edición impresa cada viernes, en el portal digital todos los días, en las coberturas de los barrios, en las historias mínimas que hacen grande al sur bonaerense. Y nada de eso hubiera sido posible sin la confianza de nuestra comunidad.

A lo largo del año contamos hechos policiales, recorrimos escuelas, seguimos los debates políticos, investigamos lo que muchos quisieron ocultar y dimos espacio a las voces que pocas veces encuentran micrófono. También celebramos la cultura popular, el deporte y las historias que emocionan en cada barrio.

Porque el periodismo local no es un negocio: es un servicio público.

En un contexto económico duro para los medios independientes, Infosur decidió algo fundamental: no bajar la persiana. Al contrario, apostamos por fortalecer el diario, mejorar la web, ampliar la edición impresa y seguir narrando lo que vive cada vecino del sur.

Este año dimos un paso más: lanzamos nuestra campaña de apoyo voluntario al periodismo local. Ya hay lectores que se sumaron, y cada aporte —por pequeño que sea— sostiene este proyecto que nació en Varela y sigue creciendo con el tiempo.

Hoy, a más de 21 años de aquel primer número, seguimos convencidos de que Infosur es necesario. En cada cobertura, en cada nota y en cada edición impresa late la misma idea: contar el sur bonaerense desde adentro, con honestidad, con oficio y con compromiso.

Gracias por acompañarnos.

Gracias por leernos.

Gracias por creer que un diario local todavía importa.

Entre todos, vamos a escribir lo que viene.

Porque esto no termina acá: recién empieza un nuevo capítulo.