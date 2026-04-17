Las 7 noticias de Varela, Quilmes y Berazategui que tenés que leer hoy — y la edición impresa completa

Todo lo que pasa en Varela, Quilmes y Berazategui — edición impresa de hoy

Si vivís en el sur del Conurbano, estas noticias son tuyas. La nueva edición de Infosur recorre lo que está pasando en Florencio Varela, Quilmes y Berazategui: la crisis social que ya desbordó los comedores, los colectivos que no llegan, las escuelas que vuelven a ser blanco de robos y las familias que esperan justicia. Todo eso, más el sur del AMBA en contexto.

🚨 CONURBANO AL LÍMITE Intendentes del sur del AMBA encendieron la alarma: la situación social roza la «catástrofe». Comedores desbordados, municipios sin fondos y una demanda que el Estado no alcanza a cubrir. La advertencia llegó desde la Federación Argentina de Municipios, con más de 500 jefes comunales de todos los signos políticos diciendo lo mismo.

🚌 MÁS CARO, MENOS FRECUENCIAS El boleto de colectivo sube en mayo y las empresas ya recortaron hasta el 30% de sus servicios. El gasoil caro y los subsidios demorados asfixian el sistema. En Varela, Quilmes y Berazategui, llegar al trabajo o a un turno médico cuesta cada vez más tiempo y más plata.

🏫 OTRO ROBO, OTRA ESCUELA El Jardín de Infantes N°902 de Florencio Varela fue blanco de ladrones. Ingresaron por el patio, forzaron rejas y se llevaron un televisor. No es un hecho aislado: la seguidilla en instituciones educativas reavivó el reclamo de la comunidad.

🕊️ LUTO EN VARELA — ADIÓS, FOURNIER Murió Rodolfo Fournier, médico y ex funcionario municipal, tras ser embestido mientras circulaba en bicicleta sobre la Ruta 29 en Ayacucho. Tenía 69 años. Su nombre está ligado a años de trabajo en la salud pública varelense. Una pérdida que duele.

🗓️ DEBATE Y HOMENAJE EN EL HCD El Concejo Deliberante de Florencio Varela tuvo una sesión cargada: resoluciones con críticas al Gobierno nacional y un emotivo homenaje a Rodolfo Fournier que atravesó todos los bloques.

🇦🇷 «HAY QUE MALVINIZAR» El juez federal Alejo Ramos Padilla presentó su libro Recuperar Malvinas en la UNAJ. Advirtió que Argentina está perdiendo apoyos internacionales por abandonar la causa como política de Estado y llamó a recuperar una mirada soberana y latinoamericana.

⚖️ EL JUICIO, OTRA VEZ LEJOS El juicio por el crimen de Lautaro Morello y la desaparición de Lucas Escalante fue reprogramado para diciembre. La familia denuncia maniobras dilatorias de la defensa y repite la consigna: perpetua para los responsables.

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