Infosur impreso: juicio, tasas, carne y desempleo en el sur

La edición impresa de Infosur de este viernes 20 de marzo ya está disponible. Podés leerla completa, página por página, tal como sale a la calle, a través del flipbook que encontrás más abajo.

Lo que trae este viernes:

Hoy son los alegatos en el juicio por la muerte de Francisco Cruz, el joven con padecimiento mental que fue subido a un patrullero en Florencio Varela y apareció muerto tres días después. El propio jefe del Comando de Patrullas declaró en el debate que sus agentes no tenían amparo legal para hacer lo que hicieron. Una historia que seguimos desde el principio y que hoy llega a su momento más decisivo.

También en esta edición: el debate caliente en el Concejo Deliberante de Florencio Varela, donde el bloque de La Libertad Avanza propuso bajar las tasas municipales y el cruce terminó con el expediente archivado. La carne que ya no llega a todas las mesas del conurbano, con el consumo en su nivel más bajo en más de veinte años. Y los datos del INDEC que confirman lo que se siente en la calle: el desempleo en el AMBA cerró 2025 en 9,5%, el registro más alto desde la pandemia.

Todo eso y más, en el impreso de este viernes.

Sostenemos Infosur entre todos

Estamos cerca de llegar a los primeros 100 suscriptores. Si todavía no te sumaste, este es el momento. La suscripción tiene un aporte mínimo y es lo que nos permite seguir saliendo a la calle cada viernes con periodismo situado, honesto y del sur del conurbano.

Suscribite y formá parte de los primeros 100 que hicieron posible Infosur impreso.